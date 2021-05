Lutto per Dayane Mello, dopo il fratello è morta la madre: “Ieri la nostra ultima videochiamata” (FOTO)

Dayane Mello

E’ morta la madre di Dayane Mello

Nelle ultime ore, l’ex gieffina Dayane Mello ha condiviso un lungo post sulle Stories di Instagram comunicando ai suoi follower di aver subìto un altro atroce lutto. Solo pochi mesi fa, quando era all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana è stata informata dagli autori della dipartita del fratello più piccolo Lucas.

Il 26enne che si trovava in Brasile è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Ora invece, l’ex compagna di Stefano Sala ha voluto informare della morte della madre, da tempo malata per via di un cancro.

Madre e figlia si sono chiarite e salutate con una videochiamata

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Dayane Mello più volte ha parlato della madre, incolpandola di averla abbandonata insieme ai fratelli quando erano piccoli. Addirittura la modella brasiliana ha insinuato che la donna facesse il mestiere, notizia poi smentita dalla diretta interessata durante una videochiamata mentre si trovava nella casa di Cinecittà.

Per fortuna nell’ultimo periodo le due donne si erano chiarite e si sono dichiarato il loro amore tra madre e figlia. Nella Storia pubblica su Instagram, inoltre, la sudamericana ha fatto sapere che solo il giorno prima della scomparsa del genitore si erano viste tramite i social per l’ultima volta. Ovviamente dopo la diffusione della triste notizia tutti i seguaci di Dayane si sono strette a lei per farle sentire la loro vicinanza e calore.

L’ultimo saluto di Dayane Mello alla madre

Nella Storia di Instagram in questione, che sembra essere una vera e propria lettera d’addio, l’ex gieffina Dayane Mello rimpiange di non averla potuto abbracciare per l’ultima volta a causa della pandemia. Infatti ormai è più di un anno che la ragazza non vede fisicamente i suoi familiari.

“Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto di ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altra, e lei era una brava persona, stava sempre nei nostri cuori. Il passato è passato. Peccato non aver avuto il tempo di abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata e sono riuscita a dirle quello che c’era nel mio cuore. Non soffermatevi sulle cose inutili della vita, se c’è qualcosa di importante in sospeso, ditelo, non perdete nemmeno un minuto. Perché il tempo è prezioso e non sappiamo quanto ne abbiamo. Quindi dico ama di più, goditi il tempo che abbiamo qui sulla terra, perdona di più, perché la vita è breve e il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”, ha scritto la Mello sul noto social network.