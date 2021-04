Lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: “Ciao papà, fai buon viaggio”

È un giorno triste per Gabriel Garko che ha dovuto annunciare sui social l’addio al suo papà, Claudio Oliviero, deceduto nelle scorse come si evince dal messaggio che l’attore ha scritto per salutare un’ultima volta l’amato genitore. Pubblicando alcuni scatti che lo ritraevano da giovane e qualche foto più recente in cui apparivano insieme, li ha affiancati con una frase semplice, ma intrisa di dolore: “Ciao papà..Fai buon viaggio”.

Le condizioni di salute del padre

L’attore torinese aveva annunciato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, che suo padre Claudio non era in buone condizioni di salute. Pur continuando a lavorare, non senza preoccupazione, Garko aveva accennato: “Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica”.

La vicinanza di amici e colleghi

Immediati i messaggi di cordoglio da parte di volti noti dello spettacolo che hanno voluto mostrare la loro vicinanza attraverso un primo commento al triste annuncio. Prima fra tutte l’amica di sempre, Eva Grimaldi, che scrive: “Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”. A seguire compaiono le parole di Marco Carta: “Coraggio Gabriel. Lui è lì accanto a te. Condoglianze” e Asia Argento: “Ti stringo forte amico mio”. Anche Rosalinda Cannavò non si risparmia nel rivolgere un pensiero all’attore scrivendogli: “Un abbraccio fortissimo. Mi dispiace tanto ! Ti voglio bene”.

Il rapporto con i genitori

Gabriel Garko aveva parlato intensamente del rapporto con i suoi genitori in una lunga intervista a Verissimo lo scorso ottobre, dicendosi fortunato e rimarcando l’appoggio ricevuto da loro in ogni circostanza. Nonostante sia sempre stato molto riservato, in quella circostanza, successiva al coming out televisivo, aveva rivelato che i suoi genitori sono da sempre stati fonte di forza e un rifugio sicuro, in tutti questi anni. L’attore aveva raccontato: