Lutto per Ivana Mrazova, è morto il papà

Sono giorni di grande dolore per Ivana Mrazova che ha annunciato su Instagram la scomparsa del suo amato papà. L’ex gieffina ha pubblicato una foto che la ritrae bambina nella vasca da bagno insieme a suo padre, giovanissimo e sorridente, accompagnando lo scatto con una semplice didascalia: “Ciao papà. Ti amo”.

Il saluto di Ivana al suo papà

L’ultimo saluto arriva, quindi via social, dove la modella decide di condividere con coloro che la seguono un momento così delicato e doloroso della sua vita. La fidanzata di Luca Onestini non ha mai nascosto il legame profondo con la sua famiglia e il suo paese di origine, dove quando possibile è tornata dall’Italia per trascorrere del tempo insieme ai suoi cari. Non sono chiare le cause della morte del padre Zdenek, ma erano anni, ormai, che in seguito ad un intervento aveva riportato delle lesioni tali da impedirgli l’uso delle braccia. Quando Ivana Mrazova aveva solamente 13 anni, nel 2005, fu diagnosticato al padre un tumore al collo, per il quale ha lottato a lungo e ha dovuto affrontare diverse cure e un’operazione.

Il supporto di Luca Onestini

In questo momento così difficile non poteva mancare la vicinanza di Luca Onestini, il suo compagno ormai da tre anni, che l’ha supportata in questo momento di dolore così profondo. L’ex vincitore del GF ha commentato il post semplicemente con un cuore, che si aggiunge ai tanti messaggi di vicinanza e di affetto ricevute in queste ore. Al momento, però, sarà difficile per Ivana poter raggiungere i suoi familiari a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Già lo scorso anno, infatti, a causa della pandemia la modella e il suo fidanzato hanno dovuto trascorrere un lungo periodo lontano l’uno dall’altra, per poi incontrarsi nuovamente una volta finito il lockdown e avviate le prime riaperture.