Lutto terribile ad Amici, la morte improvvisa proprio a Natale. Lacrime disperate nella casetta, cos’è successo

E’ giunta una terribile notizia a uno dei ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Christian, allievo di Raimondo Todaro, che ha appena appreso di aver perso il suo cagnolino Joy. E’ impossibile non affezionarsi ai ragazzi di Amici ed empatizzare con loro. Li vediamo crescere e maturare da un punto di vista artistico e personale. Ci ritroviamo a sperare nei loro successi ed esultare per i loro trofei o per le proposte di lavoro che gli arrivano. Tifiamo per loro quasi come genitori orgogliosi e anche quando la trasmissione finisce siamo contenti di sentirli alla radio o di vederli ballare in televisione.

Allo stesso modo, vederli piangere o disperarsi fa male ai telespettatori che li seguono giorno dopo giorno. E proprio adesso il ballerino di Amici sta affrontando il dolore più grande della sua vita. Un cane diventa parte integrante della famiglia, chi convive con uno di questi animali lo sa bene. Ci sono vicini nel momento dello sconforto, festeggiano con noi i passi importanti della nostra vita, ci fanno compagnia minuto per minuto. E’ difficilissimo dire addio a un essere vivente con il quale hai convissuto, diviso momenti imperdibili, col quale hai giocato e che ti ha sicuramente aiutato a crescere.

Per Christian, poi, si tratta del primo grave lutto della sua famiglia. A darne la notizia è stata la mamma, che ha voluto salutare il cagnolino con una storia su Instagram. “Caro amore mio, mi hai spezzato il cuore oggi. Soffro tantissimo, un dolore indescrivibile angelo mio, buon arcobaleno. Joy amore mio ti amo e ti amerò per sempre, piccolo mio. Non mi rassegnerò facilmente, la vita è così ingiusta. Joy il mio cuore soffre tantissimo, un giorno ci rincontreremo in cielo. La tua mamma”. Parole che fanno ben capire la sofferenza provata dalla madre del ballerino di Amici. ù

La donna si è autodefinita mamma anche del piccolo Joy, a far capire quanto il cagnolino potesse rappresentare un vero e proprio fratello per Christian. Anche andando sulla sua pagina social, troviamo tantissime fotografie che lo ritraggono insieme all’animale, sempre presente al suo fianco. Sicuramente questa notizia deve averlo mandato nello sconforto più totale. Siamo convinti che i suoi compagni di scuola ad Amici sapranno rincuorarlo. Il ragazzo si è fatto apprezzare sin da subito per il suo carattere, sia dai suoi coinquilini che dai telespettatori, che lo adorano.

Christian è molto serio e rispettoso, ma sempre pronto a tendere una mano verso gli amici in difficoltà. I legami creati con gli altri abitanti della casetta sono forti e gli serviranno sicuramente per elaborare il lutto. Non solo, Amici per queste due settimane andrà in pausa natalizia. Il palinsesto della Mediaset darà precedenza alle pellicole a tema, soprattutto quelle per i più piccoli che sono a casa durante le feste. Con gli speciali interrotti, i ragazzi non dovranno affrontare neanche le sfide. Probabilmente, questa pausa servirà all’allievo di Raimondo Todaro per superare questo incredibile dolore.

