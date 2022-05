Lutto tremendo a Uomini e Donne. Maria distrutta dal dolore: “Ormai era come di famiglia”. E’ venuto a mancare nella notte

Da oltre 20 anni, Maria De Filippi aiuta le persona a trovare l’amore grazie a Uomini e Donne. Il dating del pomeriggio di Canale 5 lavora molto meglio di Cupido e molte delle coppie nate sotto i riflettori hanno poi costruito delle bellissime famiglie al difuori degli studi televisivi. Lutto a Uomini e Donne in queste ore. Un volto noto del programma ha perso la vita a 29 anni a causa di un terribile incidente stradale. I fan, la redazione e Maria De Filippi sono rimasti sconvolti da questa triste notizia.

Lutto a Uomini e Donne, morto a 29 anni un volto noto del programma

Un terribile lutto ha colpito la grande famiglia di Uomini e Donne e tutti gli appassionati del programma di Maria De Filippi: è morto all’età di 29 anni Nicolas Lorenzo Vona. Il ragazzo di Arpino, che faceva parte dello staff tecnico di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, ha perso il controllo della sua macchina finendo fuori strada.

La Mini dopo essersi ribaltata ha proiettato il corpo fuori dall’abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Nicolas non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal malore improvviso a un animale che avrebbe potuto attraversare la strada proprio in quel momento.

La Polizia stradale di Frosinone è a lavoro sul posto per capire cosa sia successo veramente. Nel frattempo la De Filippi ha salutato il ragazzo attraverso un lungo e commosso messaggio. E’ raro che la presentatrice di Uomini e Donne si lasci andare ad espressioni di dolore ma stavolta ha rotto il silenzio dopo anni di collaborazione. Recentemente Maria ha anche perso il suo storico assistente, insomma non è stato un bel periodo per la moglie di Costanzo.

Le parole di addio di Maria De Filippi

Intanto i profili social del programma di Maria De Filippi hanno voluto omaggiare il 29enne con una sua foto e un messaggio di cordoglio: «Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas». Quando si realizzano programmi di questo tipo staff tecnico, conduttori, protagonisti e pubblico stringono un rapporto molto intimo. Si è davvero una grande famiglia unita e un lutto improvviso come questo di Nicolas lascia sempre un vuoto incolmabile.

