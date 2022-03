Lutto tremendo ad Uomini e Donne: E’ morta nella notte la Dama Over. “Non aveva nulla, è andata via nel sonno”. Fan sotto choc

Solo qualche settimana fa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di un cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Fabio Donato Saccu è infatti deceduto a seguito di una lunga malattia a soli 46 anni, lasciando sgomenti i fan della trasmissione. Questa mattina un’altra brutta notizia. E’ morta Erica Vittoria Hauser, protagonista del trono over nel 2013

La scomparsa improvvisa della dama del trono over

La notizia della sua morte è stata condivisa sui social dai suoi familiari. L’ex dama sarebbe deceduta nel sonno tra la notte del 4 e 5 aprile, non sono ancora state rese note le cause del decesso. Il suo percorso a Uomini e Donne è durato poco: la donna infatti si presentò in trasmissione per conoscere il cavaliere Ivano. Tra di loro fu subito un colpo di fulmine tanto che decisero di abbandonare insieme il programma. La loro storia d’amore durò però solo qualche mese. Si lasciarono poco dopo.

Uomini e Donne: Erica Vittoria Hauser morta nel sonno, il dolore di parenti e amici

La notizia della tragica scomparsa della Hauser è trapelata nelle scorse ore sui social, dove alcuni suoi conoscenti, amici, ex protagonisti di Uomini e Donne e familiari l’hanno commemorata. Attualmente non sono state rese note le precise cause della morte, che sarebbe avvenuta nella notte tra Pasqua e Pasquetta, vale a dire tra il 4 e il 5 aprile 2021 (i funerali saranno celebrati mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma). Da quel che è emerso, come sopra accennato, per ora si sa solo che si è spenta nel sonno. Anche lei se ne è andata giovanissima, come Fabio Donato Saccu.

Erica Vittoria Hauser: i post di addio dedicati all’ex protagonista del Trono Over

Erica era originaria del Principato del Liechtenstein, ma da parecchio tempo conduceva la sua vita a Roma. Nel suo bagaglio culturale e professionale, la laurea in architettura conseguita a Firenze e il diploma da chef. La Hauser inoltre era attiva nel settore della moda e dell’arredamento di interni. Le sfilate aveva iniziato a farle quando aveva soltanto 13 anni.

