Lutto U&D, “Piero è morto all’improvviso davanti al figlio, stavano giocando, si parla di infarto da trauma”. Cos’è successo

Piero Sonaglia, lo storico assistente di Maria De Filippi morto all’improvviso, sarebbe stato stroncato da una partita di calcetto. Secondo quanto riporta Canale Dieci, la tv in chiaro e giornale di notizie di Ostia e del litorale romano, «si è accasciato nel campo di calcetto dove stava giocando con il figlio 25enne». L’assistente di studio dei programmi Uomini e Donne e Tu si que Vales, infatti, aveva una casa ad Ostia.

Dalle notizie sulle dinamiche emerse, l’assistente di studio stava giocando con il primo dei suoi quattro figl su uno dei campi da calcetto di via Amenduni. Tutti si stavano avviando verso gli spogliatoi quando, all’improvviso, Piero si è accasciato. A nulla è valso l’arrivo dei soccorsi. Scrive Canale 10 che il referto del medico parla di «morte per infarto da trauma». Il corpo verrà sottoposto ad autopsia presso l’istituto di Medicina legale dell’università di Tor Vergata.

Maria De Filippi si è detta scioccata per la perdita dell’amico: «Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta… Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre».

La carriera di Piero Sonaglia: da La Corrida a Uomini e Donne con la De Filippi

Anche se Piero Sonaglia si è fatto maggiormente conoscere per le sue apparizioni in studio a Uomini e Donne, la sua presenza nel mondo della tv appartiene ai tempi de La Corrida quando aveva solo 21 anni, dopo la quale decise che il mestiere dell’assistente di studio sarebbe diventato il suo lavoro per la vita. Approdato in Fascino, numerosi sono stati programmi come Tu sì que vales e Amici che hanno potuto contare sul suo supporto professionale e umano, a tal punto da essere diventato un punto di riferimento per la stessa Maria De Filippi e per i protagonisti delle trasmissioni, sia del dating show che dei talent.

“Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio- Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso delle cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata. È una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo”, rivelò proprio Piero in una lunga intervista al Magazine di Uomini e Donne nel 2019.

L’ultima intervista di Piero: “Le scelte di Uomini e Donne sono le puntate più difficili”

Le puntate più difficili da gestire per lui erano quelle delle scelte di Uomini e Donne: “Le puntate più delicate sono quelle delle scelte dove ci troviamo a collaborare con la troupe e la redazione. Vengono separati i ragazzi appena escono dallo studio, ci si accerta che non si incontrino e che vadano nel lato gusto. Una volta rientrati, gli vengano fatte indossare delle cuffie per non fargli ascoltare quello che sta accadendo, fino all’istante prima del loro ingresso”. Insomma un addio quello di Piero che ha sconvolto l’intero mondo Mediaset. Noi di Più Donna Ci uniamo al cordoglio per la famiglia.

