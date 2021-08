Lutto un posto al sole, addio allo storico personaggio. “Si è sentito male, poi la fine. Siamo distrutti”. Fan sotto choc

Lutto a Un posto al sole: la fiction partenopea dice addio a uno degli attori più amati della soap opera. Tutti i dettagli. La soap opera Un posto al sole dice addio a uno dei suoi storici attori. Ecco di chi si tratta e cosa è successo. E’ recentemente scomparso uno storico attore della fiction targata Raitre e la troupe ha deciso di dedicargli un post per rendergli omaggio a qualche giorno di distanza dal triste decesso.

Un posto al sole, 25 anni di grande successo

Un posto al sole è una fiction partenopea, girata dunque a Napoli che da ben 25 anni riscuote grandissimo successo. La soap racconta la vita di alcuni abitanti di un condominio, Palazzo Palladini, che si trova sulla collina di Posillipo di fronte al mare e vicino al Vesuvio. Nelle prime stagioni, le puntate si concentrano sulle vicende della famiglia Palladini, proprietaria dello stabile e dei cantieri che portano il loro nome.

Le riprese di Un posto al sole vengono girate nel centro di produzione Rai di Napoli dove sono stati ricostruiti anche gli interni degli appartamenti di Palazzo Palladini, di Caffè Vulcano, luogo di ritrovo dei protagonisti della soap, il comando dei vigili urbani e le abitazioni dei vari personaggi. Per gli esterni invece di Palazzo Palladini, le riprese sono state registrate in Villa Volpicelli e molte scene girate invece nelle vie, nelle piazze, nei palazzi e nei musei storici di Napoli. La soap opera viene trasmessa sempre da Rai 3 e anche negli Stati Uniti dal canale Rai world Premium.

Un posto al sole è stato il trampolino di lancio per tanti attori che oggi continuano a riscuotere tantissimo successo. Tra questi ricordiamo per esempio Serena Rossi che oggi ha una carriera di tutto rispetto. Infatti, la ricciolona è una delle attrici, conduttrici e doppiatrici più amate e apprezzate del piccolo e del grande schermo. Ma Un posto al sole ha portato alla fama anche Ilenia Lazzarin, Serena Autieri, Miriam Candurro e Samuela Sardo. Qualche giorno fa però la fiction partenopea ha detto addio a un altro dei suoi protagonisti, un attore che inizialmente partecipa come guest star ma che poi diventerà un personaggio principale del cast.

Stiamo parlando di Gianni Nazzaro che purtroppo si è spento il 27 luglio 2021 a causa di un cancro ai polmoni. Il mondo dello spettacolo, della musica e della televisione è ancora in lutto per la sua scomparsa. Nella soap opera partenopea, Nazzaro interpretava il padre di Sara Di Vito, Serena Autieri, entrando inizialmente nel cast come personaggio temporaneo nel 1998. Ritorna poi sul set come personaggio principale nel 2009.

La morte di Gianni Nazzaro

Gianni Nazzaro è morto il 27 luglio 2021 a causa di un tumore polmonare che da qualche mese lo aveva colpito e purtroppo non gli ha lasciato scampo. L’artista partenopeo era consapevole di avere pochi giorni di vita a sua disposizione. Dopo un malore è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dove poi è spirato circondato dall’amore della sua Nada Ovcina, la donna della sua vita, sposata per la seconda volta nel cuore della notte nell’ospedale dove il cantante si è spento. Il settimanale Nuovo ha voluto documentare le ultime ore di vita del cantante con un’intervista esclusiva.

L’amore con Nada Ovcina

Gianni Nazzaro ha amato due donne nella sua vita: Nada Ovcina, la moglie dei suoi due figli, Giovanni e Giorgia, e poi Catherine Frank, modella francese, amica della sua ex moglie da cui ha avuto altri due figli, David e Mattia. L’amore tra Gianni e Nada è stato fortissimo, accompagnato da una passione esplosa improvvisamente che porta la coppia a sposarsi nel giro di breve tempo. I due si separano quando l’artista si innamora della migliore amica della moglie. Per un po’ i due si allontanano e vivono periodi davvero conflittuali. A seguito però di un incidente che il cantante partenopeo vivrà nel 2016 a causa del quale perde un rene rischiando la paralisi, Nada ritorna nella sua vita e i due decidono di darsi un’altra possibilità.

Poco prima di morire, Gianni Nazzaro ha deciso di fare un ultimo grande gesto d’amore per la donna della sua vita. Il cantante ha voluto nuovamente sposare Nada che per anni è stata al suo fianco. Un gesto romantico che il settimanale Nuovo ha voluto raccogliere con alcune immagini e dichiarazioni. Queste le parole della donna che fino all’ultimo respiro di Nazzaro è stata al suo fianco:

“LUI E IO ERAVAMO DIVORZIATI MA OGNI TANTO PROGETTAVAMO DI RISPOSARCI. QUANDO LE SUE CONDIZIONI SI SONO IRRIMEDIABILMENTE AGGRAVATE, GIANNI MI HA CHIESTO DI DIVENTARE SUA MOGLIE. MATRIMONIO IN EXTREMIS CELEBRATO ALLE 3 DEL MATTINO IN UNA STANZA DI OSPEDALE. MA MI HA REGALATO UN ATTIMO DI FELICITÀ: L’ULTIMO PURTROPPO CHE RENDE IL NOSTRO LEGAME ETERNO E INDISTRUTTIBILE”.

Le ultime parole di Gianni Nazzaro

Gianni Nazzaro è morto poche ore dopo la cerimonia privata che si è svolta al policlinico Gemelli di Roma. Prima di andarsene ha rilasciato però anche lui una dichiarazione. Il cantante ha confessato di aver richiesto l’eutanasia che gli è stata però negata. Prima di spirare ha voluto dire però qualcosa ai suoi posteri:

“VOLEVO TORNARE AL FESTIVAL DI SANREMO MA SONO STATO MESSO DA PARTE A FAVORE DI ARTISTI PRIVI DI TALENTO. NON VOGLIO ESSERE RIMPIANTO O PEGGIO ANCORA, RISCOPERTO. SE AVEVO DOTI BISOGNAVA RICONOSCERLE DA VIVO”.

E voi che ne pensate? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Lutto un posto al sole, addio allo storico personaggio. “Si è sentito male, poi la fine. Siamo distrutti”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.