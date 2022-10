Lutto Uomini e Donne: si è tolta la vita giovanissima, colpa dei social. Il dolore è immenso

L’ex concorrente del Grande Fratello 16 e di Uomini e Donne, Ambra Lombardo nelle ultime ore si è sfogata sui social circa una grave perdita, difficile da superare. Dalla sua partecipazione al reality è diventata un noto personaggio sui social tanto da essere considerata un’influencer. La sua vita però non ha mai smesso di girare attorno alla professione di insegnante. L’abbiamo infatti anche vista a Tiki Taka, proprio in quel ruolo. Attualmente è sposata, ma durante la partecipazione al GF e anche una volta uscita dalla casa, ha avuto una relazione con Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Critiche e giudizi negativi non sono mancati in quel periodo, in cui è stata spesso sotto i riflettori.

Questa volta però Ambra Lombardo torna a far parlare di sé per un motivo molto più serio. L’insegnante siciliana soffre per il lutto della sua migliore amica Sandra. Ambra ha voluto condividere il dolore con tutti coloro che la seguono ormai da anni e dopo aver dato la notizia, si è abbandonata ad una serie di riflessioni sui social network e sull’influenza enorme che al giorno d’oggi esercitano su moltissimi. Ha sottolineato come sia convinta che ognuno sia artefice del proprio destino ed abbia in mano le redini per costruirsi la propria felicità o infelicità. Nonostante questo, ha però aggiunto che esistono fattori esterni che possono influenzare lo sviluppo della propria vita. Uno di questi fattori è proprio il mondo social.

Secondo Ambra Lombardo, instagram ed altri social network hanno contribuito e contribuiscono sempre più a generare tutta una serie di ansie, paranoie, disturbi e preoccupazioni da non sottovalutare. Tutto questo nasce anche solo dal momento in cui tali piattaforme, indirettamente, portano a desiderare stili di vita irraggiungibili. L’ex concorrente del Grande Fratello non si è soffermata sui dettagli e sulle motivazioni che hanno portato al suicidio dell’amica Sandra. Con parole vaghe ha però lasciato intendere che anche una persona a lei così cara è stata in realtà vittima del lato nero dei social. Sempre dallo sfogo di Ambra, è emersa un’analisi molto critica del mondo virtuale. Stando alle sue parole, molti si rifugiano nelle illusioni di questo mondo che si, rappresenta solo un piccolissimo spicchio della realtà quotidiana.

La perfezione che il mondo social offre può diventare una smania, tanto da generare insoddisfazione per quel che si ha. E, chi al contrario è già insoddisfatto, riesce invece a trovare una realtà parallela nella quale spesso viene intrappolato. Questo è ciò che Ambra Lombardo ha voluto far emergere, prendendo come spunto ed occasione il tragico suicidio della propria amica Sandra. “Il nostro cuore è spezzato”, ha detto. Non deve essere nemmeno stato facile condividere con gli altri un dolore così grande. Ma spesso è proprio nella condivisione che riusciamo ad ottenere conforto.

Insomma, l’ex concorrente del Gande Fratello ci ha tenuto a sottolineare come il mondo social possa essere un veleno potentissimo per tutti coloro le cui fragilità si sono già fortemente radicate. Possono, in questi casi, portare le persone a credere di non essere all’altezza, di non essere abbastanza, soprattutto nel confronto con gli altri che ognuno di noi stesso fa in maniera autonoma. Ma spesso non siamo gli unici nemici di noi stessi. Tantissimi sono gli haters che senza un minimo di tatto sono pronti ad insinuarsi nelle menti degli altri, con insulti gratuiti di cui le persone più fragili finiscono per convincersi.

“Perché la via del non ritorno? Che cos’ha questo mondo che non ci piace più? Che ammala l’anima e persuade a scelte tanto definitive?” queste alcune delle domande che Ambra si è posta nel suo saluto instagram a Sandra. ” Trova pace amica mia”, ha infine concluso. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Lutto Uomini e Donne: si è tolta la vita giovanissima, colpa dei social. Il dolore è immenso scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

