Luxo, requinte e alta gastronomia: Bourbon Hotel & Suítes, unidade Curitiba

Novas suítes contarão com serviços diferenciados, como enxoval especial, menu de travesseiros, lounge exclusivo, guest relations, entre outros Com sofisticação, luxo e gastronomia de alta qualidade, um dos mais tradicionais hotéis da capital paranaense passa a se chamar Bourbon Curitiba Hotel & Suítes. A mudança se deu porque houve uma remodelação dos serviços e com isso, o hotel atingiu uma categoria superior, oferecendo uma série de diferenciais.

Novo Bourbon Curitiba

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

Com 28 suítes, a maior quantidade em um hotel da cidade de Curitiba, o Bourbon Hotel & Suítes conta com diversos benefícios aos clientes destas acomodações, sempre com o atendimento exclusivo e de excelência, marca registrada da Rede Bourbon. Entre os itens adicionais estão enxoval especial, máquina de café em cápsulas, amenities premium, roupão, chinelo e menu de travesseiros.

“O objetivo com a nova marca é valorizar o espaço que possuímos com apartamentos maiores que vão desde 46m² até 305m², nossa suíte presidencial. Por ser um dos principais hotéis de Curitiba, já somos conhecidos pela infraestrutura que inclui o nosso Centro de Convenções, mas agora estamos reforçando a parte de serviços, justamente nas suítes”, explicou o gerente-geral do Bourbon Curitiba Hotel & Suítes, Henrique Pena.

Além dos serviços oferecidos dentro das acomodações, nesse setor os hóspedes também terão um lounge exclusivo à disposição. Neste ambiente agradável serão oferecidas cortesias como café, água e petiscos saborosos. Os hóspedes também poderão usufruir do espaço para fazer uma pequena reunião, um bate-papo com a família ou até realizar um call.

O hotel também disponibiliza uma área de recepção exclusiva para quem se hospedar nas suítes, assim como o serviço de guest relations para auxiliar com as mais diversas informações sobre o hotel e também sobre a cidade de Curitiba.

Com uma estrutura completa para eventos, o Bourbon Curitiba Hotel & Suítes também possui atrativos para o bem-estar dos clientes como o SPA B. Well, que oferece diversos tipos de terapias, sauna seca e úmida, piscina coberta e climatizada e espaço fitness.

O investimento em serviços na área das suítes é o início de uma ampla reestruturação que a Bourbon está promovendo no hotel em Curitiba que prevê nos próximos anos renovação dos mobiliários das áreas sociais, projeto de reformas dos apartamentos, entre outras.

Gastronomia

Um dos destaques do Bourbon Curitiba Hotel & Suítes é a gastronomia de alta qualidade oferecida em seus restaurantes: Tom Espaço Gastronômico e Kibô Japanese Cuisine.

Kibô Japanese Cuisine

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

Além da culinária de alto padrão servida no dia a dia, um dos destaques do Tom Espaço Gastronômico é a premiada feijoada do Bourbon servida aos sábados e que atrai pessoas de todos os cantos do país. Já o Kibô Japanese Cuisine, vencedor do “Prêmio Menu Especial Bom Gourmet”, reúne diversos pratos do melhor da culinária japonesa e drinks únicos com os sabores inusitados da coquetelaria contemporânea e uma ampla carta de vinhos e destilados. O restaurante com ambiente intimista e confortável também promove o Kibô Night Out, evento realizado em datas específicas com DJ tocando o melhor da música lounge.

Sobre a Rede Bourbon

A Bourbon Hotéis e Resorts é uma empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

