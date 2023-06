LuxurEat consente di acquistare le box di degustazione di cibo gourmet on line.

Se volete realizzare un cesto regalo gourmet da soli, non prendetevi molto tempo per pensare, perché realizzarne uno è piuttosto divertente e rappresenta anche un’alternativa economica all’acquisto. Ma prima di iniziare a preparare un cesto regalo, decidete con attenzione quali prodotti gourmet e in che quantità inserire.



Potete regalare un cesto regalo gourmet in qualsiasi occasione, che sia la festa della mamma o del papà o anche in occasione del compleanno dei vostri amici. Potete fare una visita al vostro negozio di prodotti gourmet locale, dove potrete trovare una grande varietà di prodotti gourmet individuali avvolte in graziosi involucri. Sono disponibili anche altre confezioni a tema, come quelle per Natale e per i compleanni.



L’altro metodo consiste nell’acquistare prodotti gourmet all’ingrosso e poi creare piccole confezioni individuali per il cestino, utilizzando piccoli sacchetti di stoffa o quadrati di pellicola trasparente o carta velina riempiti di prodotti gourmet. Successivamente, è necessario raccogliere tutti gli angoli e legarli con un fiocco. Questa è un’altra idea per ridurre i costi e aggiunge anche un tocco personale al cesto regalo.



Per una più ampia scelta di prodotti gourmet è possibile anche acquistare prodotti gourmet online, il che è piuttosto semplice se si cerca il termine “luxureat” su Google e si cercano i prodotti nel nostro sito web. Dopo aver deciso cosa inserire nel cesto, è necessario scegliere lo stile e le dimensioni del cesto. Quando si realizzano diversi cesti, non ci si deve limitare alla stessa scelta per tutti. La scelta del cestino può essere personale e bisogna anche considerare cosa se ne farà dopo che il contenuto sarà stato rimosso.



Nel nostro sito web trovate diverse opzioni tra cui i box degustazione per i prodotti al tartufo nero, i box degustazione per i prodotti al tartufo bianco, i box degustazione con il caviale, i box degustazione con le salse vegane e biologiche e molto altro ancora! Seguiteci per le novità o scriveteci se volete proporre un box degustazione personalizzato. Con un po’ di attenzione e tenendo conto degli interessi e dei gusti del destinatario, si può facilmente rendere un cesto regalo gastronomico davvero speciale.

Set di degustazione: Pesto box di Ugolini Gourmet – LuxurEat

Acquista i nostri prodotti e crea il tuo cestino regalo!

Mata