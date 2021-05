luxury-hotel:-apre-a-giugno-il-baglioni-resort-sardinia

Mentre il mondo si avvia verso il ritorno dei viaggi internazionali, Baglioni Hotels & Resorts presenta la sua ultima struttura appena a nord di San Teodoro, in Sardegna. Il gruppo Baglioni Hotels & Resorts, famoso per la sua collezione di boutique hotel di lusso in location come Venezia, Roma, Firenze, il sud della Francia, Londra e le Maldive, sbarca in Sardegna.

Membro di The Leading Hotels of the World, Baglioni Resort Sardinia accoglierà i suoi primi ospiti dal 1° giugno 2021. Con 78 camere e suite, il nuovo resort si trova all’interno del porto turistico di Tavolara, nel cuore di un paesaggio naturale rigoglioso e al tempo stesso protetto. È il connubio perfetto tra l’autentico lusso italiano e l’ambiente maestoso e selvaggio della costa incontaminata della Sardegna.

24 Villas – Villa 3

Gli ospiti possono godersi la spiaggia privata del resort, che si estende per oltre 1 km – sabbia bianca e mare cristallino sono i protagonisti assoluti-. Nel frattempo, l’esclusiva piscina di 25 metri è progettata all’interno di un rigoglioso giardino, con cabine e lettini posizionati ad arte per gli amanti del sole e un cocktail a bordo piscina. Ci sono anche due piscine separate per i piccoli ospiti. Per chi cerca un ulteriore riposo e relax, c’è il centro benessere dell’hotel, dotato di sauna finlandese, bagno turco, fontana di ghiaccio, due docce sensoriali, quattro cabine per trattamenti, area relax e centro fitness Technogym. Le camere e le suite hanno tutte vista sul giardino o sul mare, arredate con mobili moderni che si integrano perfettamente con i colori della natura circostante.

Da un punto di vista culinario, il ristorante d’autore Gusto by Sadler presenta la raffinata cucina italiana, leggera e sofisticata. Creato in collaborazione con Claudio Sadler, stellato Michelin, il ristorante è progettato per esperienze autentiche e memorabili. Inoltre, Baglioni Resort Sardinia ospita anche un secondo ristorante italiano, Sunset Terrace Bar e bar a bordo piscina per aperitivi serali e diurni.

Per gli amanti del mare, l’hotel offre esperienze di canoa, kayak, kitesurf, snorkeling e pesca. E un tour dall’alto – a bordo di un ultraleggero – offre un’incantevole vista a volo d’uccello della spettacolare area circostante. Gli ospiti del Baglioni Resort Sardinia possono anche scoprire i paesaggi della Sardegna da uno yacht Azimut Atlantis 34, con escursioni giornaliere offerte per esplorare il magnifico arcipelago di Tavolara, le sue baie idilliache e le vicine isole di Spargi, Tavolara, La Maddalena e il pittoresco Porto Rafael.

Per chi invece preferisce rimanere a riva, la tenuta privata e la campagna circostante sono uno scenario unico per la mountain bike, l’equitazione, il trekking, lo yoga o la corsa. Per gli amanti del golf, il Puntaldìa Golf Club preferito a livello internazionale è a soli 3 km di distanza. Il vicino Monte Nieddu offre ottime opportunità per escursioni a piedi o passeggiate, con percorsi naturalistici per tutte le età e abilità, punteggiati da cascate e piscine lungo il percorso verso la vetta di 970 metri.

«La Sardegna è un’area di incredibile bellezza naturale, ed è un onore portare il marchio Baglioni Resorts in questo luogo speciale. In Baglioni Resort Sardinia, siamo lieti di presentare una proprietà che porta simultaneamente il patrimonio unico e il lusso italiano che Baglioni trasuda su quest’isola; offrendo allo stesso tempo ai nostri ospiti la possibilità di entrare in contatto con le bellezze naturali e tutto ciò che l’isola ha da offrire» ha dichiarato Guido Polito, CEO di Baglioni Hotels & Resorts.