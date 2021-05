luxury-spring-summer-edition-2021:-fuggire-per-ripartire

Luxury Pret à porter Magazine Spring Summer Edition 2021 è sfogliabile online

A sancire un nuovo inizio, è online l’ultimo numero di Luxury prêt à porter Magazine, sfogliabile nella versione digitale e, presto, anche cartacea. La pandemia Covid-19 ha costretto tutti a rallentare, ma adesso siamo pronti a Fuggire per ripartire. Un’espressione scelta come titolo di questo numero perché racchiude un sentimento comune: la voglia di abbattere le barriere – di ogni genere – per riscoprire il mondo, non più solo con la mente.

Dopo mesi di restrizioni, il tema della fuga assume oggi un significato inedito, quasi necessario, che ha bisogno di essere esplorato in tutte le sue sfaccettature. Per questo motivo abbiamo voluto dedicare questo numero all’evasione e alla ripartenza: insieme in un viaggio alla riscoperta della vita. Dalla storia di UpendoVibes: due cuori e un van, due giovani innamorati in fuga dalla monotonia che decidono di abbandonare tutto per lanciarsi alla scoperta del mondo; ai paesaggi desolati di una Roma in silenzio, la suggestiva bellezza di Matera e i vigneti secolari di San Leonardo.

La pandemia ci ha tolto tanto, ma ci ha dato anche la possibilità di apprezzare le bellezze del nostro Paese, e ora è pronta a regalarci il sogno del mondo. Abbiamo voluto portarvi con noi, quindi, sulle vette innevate di Cabane Arpitettaz in Svizzera e nei paesaggi incontaminati della Malaysia. Ad accompagnare il Grand Tour, le storie di chi – come Manuel Otero Marti – ha compiuto un viaggio interiore alla ricerca di se stesso o di chi, cercando nuove opportunità oltre oceano, ha trovato la chiave vincente per compiere la propria rivoluzione.

Nella speranza di regalare a ciascuno un momento di evasione più o meno breve, in attesa dell’estate, ci auguriamo che sfogliare questa rivista possa donarvi una rinnovata consapevolezza e un’inedita voglia di tornare a giocare la partita della vita. Luxury prêt à porter Magazine Spring Summer 2021 Edition è disponibile in versione digitale e, nel caso la carta vi affascinasse quanto affascina noi, potrete acquistarne anche una copia.

Buona lettura!

