Luzes ‘misteriosas’ no céu intrigam moradores de Campinas; astrônomo explica ‘fenômeno’

Registros foram feitos na noite desta quinta-feira (23) e repercutiram nas redes sociais. Luzes ‘misteriosas’ no céu de Campinas

Marcos Tonin

Moradores de Campinas (SP) repercutiram nas redes sociais pontos luminosos que apareceram no céu da metrópole na noite desta quinta-feira (23).

O “fenômeno” foi observado entre 23h e 0h, de diferentes pontos de Campinas e até de cidades vizinhas, como Hortolândia (SP).

Nas publicações, moradores disseram que as luzes eram “silenciosas”. Um deles brincou com a situação:

“Não fazia som, exibia cores diferentes das paletas usuais. Após o término, percebi apenas uma luz (vermelha, até achei que era Marte) que foi leste em sentido de Itatiba.”

O que era?

Para Júlio Lobo, do Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini (OMCJN), apesar da repercussão, as luzes se tratavam de um balão com LEDs.

Segundo ele, os casos de objetos no céu ficaram mais evidentes com as aparições de óvnis na América do Norte. No entanto, a explicação para muitos deles é “terrena”, afirma Julio.

“Não tem lógica algum artefato de outro planeta que viajou centenas, milhares de anos para chegar até aqui, aparecer para três, quatro pessoas, não faz sentido. Muitos desses eventos têm uma explicação muito terrena”, reforça.

Mesmo assim, o astrônomo considera positiva a curiosidade das pessoas pelo assunto.

“Mas acho legal porque mostra que as pessoas estão de olho no céu, e, quem sabe, alguém veja algo realmente de outro mundo. Esses que viram são desse mundo.”

Pontos luminosos no céu de Campinas

Luis Eduardo Francisco

