“ma-per-favore”,-maurizio-costanzo-rimprovera-mara-venier:-conduttrice-in-lacrime

Il giornalista e conduttore è intervenuto ieri nel corso della puntata di Domenica In, dopo la sospensione della settimana precedente.

Mara Venier ha voluto fortemente tornare a presentare Domenica In, dopo l’interruzione di domenica 13 Giugno dovuta al danno al nervo facciale procuratole da un’operazione ai denti.

Infatti la Venier è andata in onda nonostante avesse ancora parte del volto paralizzato per colpa dell’intervento.

Il momento di difficoltà che sta vivendo la conduttrice è stato testimoniato anche dal marito, Nicola Carraro. Quest’ultimo ha riferito che Mara sta vivendo un momento di estremo disagio.

Ad inizio trasmissione, Mara ha esordito ringraziando tutti per i messaggi affettuosi e per il sostegno che le hanno dimostrato nei giorni successivi all’intervento. La conduttrice ha infatti affermato:

“Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi. Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”.