Ma qua c'è un segno di Fuoco che trascura l'amore. Attenti. Ecco l'oroscopo del 20 gennaio di Paolo Fox Ariete. Riuscirai a goderti a pieno tutte le emozioni che l'amore saprà regalarti. Nel lavoro porti energie positive, le nuove collaborazioni stanno andando bene e potresti ricevere una proposta interessante. Toro. La situazione sentimentale non è delle migliori, potremmo definirla un po' critica: cerca per di essere disponibile e fiducioso nell'amore, ti serviranno queste consapevolezze. Nel lavoro hai tanta voglia di fare, forse troppa! Gennaio non è il mese adatto per azzardare, specialmente per le finanze, tempo al tempo.

Gemelli. Attenzione alle discussioni in amore, cerca di evitarle. Sabato 23 e domenica 24 la Luna sarà nel tuo segno. Nel lavoro ti attende un periodo positivo, evita però disaccordi con Sagittario e Pesci.

Cancro. La stanchezza si fa sentire, forse sarebbe meglio rimandare l'amore a domani. Presta attenzione con Sagittario e Leone. Nel lavoro è un periodo fertile: nuove opportunità in vista, nello specifico nuovi progetti.

Leone. L'amore è sempre in secondo piano, dedichi tutte le energie al lavoro e questo purtroppo non ti permette di avere un equilibrio. Infatti anche nel lavoro sei sotto pressione; il problema però potresti non essere tu, bensì l'ambiente in cui ti trovi. Forse stavi cercando qualcos'altro e sei rimasto deluso?

Vergine. Il periodo è positivo, sia per chi ha già l'amore che per chi invece è alla ricerca. Single, non cercate l'impossibile come sempre. Fidanzati, forse state pensando seriamente di consolidare il rapporto. Nel lavoro le cose procedono ma potrebbe ripresentarsi un problema che potresti aver dimenticato.

Bilancia. Attenzione all'amore, la Luna è dissonante, cerca di procedere con cautela. Nel lavoro è in arrivo un possibile cambiamento, che potrebbe farti sorgere delle incertezze. I soldi restano sempre un problema, tante le uscite, minori le entrate. Non scoraggiarti però, le cose si aggiusteranno.

Sagittario. E' una giornata molto interessante, l'amore resta stabile, grazie anche alla Luna favorevole. Dal punto di vista lavorativo si stanno aprendo diverse porte, sii pronto a quel che arriverà: opportunità all'orizzonte.

Capricorno. Nella giornata di oggi evita gli ex: le inutili complicazioni non ti gioveranno, specialmente se riguardano persone del tuo passato. Nell'ambito professionale sono possibili discussioni ma non riguarderanno cose importanti. Il problema, forse, è che al primo fastidio ti alteri velocemente: mantieni la calma.

Acquario. Se il tuo cuore è solo in questo periodo sei un po' indeciso: iniziare qualcosa di serio o vivere la giornata? Parla con te stesso. Nel lavoro non reprimere la tua voglia di fare, buttati, è il momento giusto per azzardare.

Pesci. Oggi la parola chiave è 'interessante': gratifica le relazioni e i sentimenti, potrebbero regalarti belle sorprese. Nel lavoro non avere paura di cambiare strada, anche se radicalmente. Potrebbe venirne fuori una scelta molto importante.

