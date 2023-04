Maçã farinhenta rende críticas na internet; veja dicas para comprar uma fruta de qualidade

Tempo e condições de armazenamento influenciam na consistência e deixam o alimento mais seco. Podcast ‘De onde vem o que eu como’ explica por que a maçã faz bem para a saúde. Maçã: conheça os benefícios para a saúde

Basta uma mordida na maçã para entender o que a palavra “farinhenta” significa: uma fruta mais seca, sem aquela crocância característica.

O podcast De onde vem o que eu como explicou por que a maçã fica com essa consistência, e ainda detalhou os benefícios nutricionais da fruta. 🎧OUÇA acima e, na sequência, saiba como escolher uma maçã de qualidade.

A presidente da Cooperativa Frutas de Ouro, Marilene Castelo Branco, passou uma dica: prefira as maçãs que não estiverem com a casca amarelada.

“Nem sempre a maçã amarelada está farinhenta, mas é uma característica que ajuda a identificar”, explica.

Maçã: como escolher a fruta?

Radu Marcusu/ Unsplash

Por que a maçã fica farinhenta?

Isso acontece quando a maçã fica armazenada por muito tempo ou é mantida em condições inadequadas de umidade e temperatura.

O atraso na colheita também pode ser um motivo. Nesses casos a fruta perde água e, por isso, fica farinhenta.

🍎Dicas para escolher maçã no supermercado:

Prefira as mais firmes;

As que tiverem mais brilho na casca;

Sem amassados.

Maçã farinhenta não é popular na internet

