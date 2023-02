Macaé abre o Carnaval da Alegria com diversas atrações

Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Glicério sediam os shows e blocos. O carnaval 2023 em Macaé, no Norte Fluminense, terá um sabor de retomada depois de dois anos sem programação nas ruas por causa da pandemia.

E, este ano, vai contar com shows diversificados, desde o sertanejo ao axé, com o objetivo de entreter moradores e turistas.

Confira a programação:

Barra

Sexta-feira (17) – banda hits, das 19h às 22 h

Sábado (18) – Dj Alex Ferreira das 16h às 18 h; e Bira Belo, das 19 às 22h

Domingo (19) – Dj Jéssica Ribeiro, das 16 às 18h; Pingo Balacobado, das 19 às 22h. Na segunda-feira (20), Dj Alex Ferreira, das 16 às 18h, e Felipe Braga, das 19 às 22h.

Terça-feira (21) – Dj Tássio Duarte, das 16 às 18h, e Pingo Balacobaco, das 19 às 22h.

Cavaleiros

Sexta-feira (17) – Bloco do benê passa das 19 às 22h

Sábado (18) – Programação começa com Cia de Dança Samara Jardim, das 8 às 11h; Banda Zé carioca show, das 14 às 16h; Dj Felipe Tanus, das 16 às 18h e bloco Benê, das 18 às 22h.

No domingo (19) as atrações são: kynnie das 11 às 13 horas; Bira Bello das 14 às 16h; dj Kallo das 16 às 18h; bloco do Benê das 18 às 22h..

Na segunda-feira (20), Cia de Dança Samara Jardim das 8 às 11h; Banda Hits das 14 às 16h; Dj Marvin das 16 às 18h e Bloco do Benê das 18 às 22h.

Terça-feira (20) – Apresenta Kynnie, das 11 às 13h; Felipe Braga, das 14 às 16h; Dj diogo Coelho, das 16 às 18h e Bloco do Benê, das 18 às 22h.

Glicério

Sexta-feira (17) – Pepinho abre o carnaval, das 19 às 22h

Sábado (18) – Kynnie das 12 às 14h; Felipe Braga, das 15 às 17 h e Dj Kallo, das 17 às 20h

Domingo (19) – A banda Zé Carioca Show, das 15 às 17h e Dj Diogo Coelho, das 17 às 20h

Segunda-feira (20) – Netinho Carvalho, das 15 às 17h. Dj Felipe Tanus, das 17 às 20h

Terça-feira (21) – Bira Bello, das 15 às 17h e Dj Marvin, das 17 às 20h

Imbetiba

Sexta-feira (17) – Será promovido o baile de máscaras e banda Zé Carioca show das 19 às 22h

Sábado (18) – Pingo Balacobaco, das 14 às 16h; e Dj Jéssica Ribeiro, das 16 às 18h; Pepinho, das 18 às 22h

Domingo (19) – A Cia de dança Samara Jardim abre a programação das 8 às 11h; Felipe Braga, das 14 às 16h; Dj Alex Ferreira, das 16 às 18h; e batalha de confete e Pepinho, das 18 às 22h

Segunda-feira (20) – Kynnie se apresenta das 11 às 13h; Pingo Balacobaco, das 14 às 16h; Dj Tassio Duarte, das 16 às 18h e Bira Belo, das 18 às 22h

Terça-feira (21) – Cia de dança Samara Jardim, das 8 às 11h; Netinho Carvalho, das 14 às 16h; Dj Alex Ferreira, das 16 às 18h; e Banda Hits, das 18 às 22h.

valipomponi