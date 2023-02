Macaé divulga Calendário de Eventos 2023 com 190 dias de programação

Ao todo, são 70 atrações que buscam movimentar o turismo e a economia da cidade. A cidade de Macaé, no Norte Fluminense, vai contar com 70 atrações ao longo de 190 dias de programação que faz parte do Calendário de Eventos 2023 divulgado nesta segunda-feira (6) pela Prefeitura.

As atrações buscam fomentar o turismo e a economia ao longo de todo o ano, com geração de empregos diretos e indiretos. A programação valoriza o artesanato e conta com atividades esportivas, culturais, empresariais, folclóricas e religiosas para a população e visitantes da cidade.

Uma outra iniciativa da Prefeitura dentro do projeto de fomentar o turismo na cidade está a reforma do Centro de Convenções.

“O turismo como atividade econômica geradora de emprego e polo de criação de novos negócios vão combater a sazonalidade do setor, principalmente em períodos de baixa temporada. Eventos contribuem para a qualidade de vida dos nossos habitantes e são um atrativo gerador de desenvolvimento econômico”, explicou o prefeito Welberth Rezende.

Também fazem parte da programação eventos históricos, científicos, sociais, agrícolas, educativos, populares e beneficentes.

O projeto do Calendário foi elaborado pela Secretaria de Turismo com o apoio de todo o trade turístico da cidade. Durante o lançamento, foram apresentados vídeos com falas do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca e representantes de eventos que serão promovidos em Macaé em 2023.

Entre os eventos confirmados estão a corrida de aventura Terra de Gigantes Selva Aventura, o Festival de Dança e o Grand Prix RJQM Cavalo Quarto de Milha.

“Sexta-feira lançamos o Carnaval de Rua de Macaé com quatro pontos: Imbetiba, Barra, Cavaleiros e Glicério; vamos licitar a Paixão de Cristo; teremos Festival de Dança e de Teatro”, lembrou o secretário de Cultura, Leandro Mussi.

Confira a programação de 2023

Fevereiro

Até 11/02

Sesc Verão 2023

17 a 21/02

Carnaval 2023

Março

3 a 5/03

Primeiro Aquatron Corrida e Natação

5/03

Campeonato Canoa Havaiana Circuito Costa do Sol

15 a 25/03

Nono Circuito da Sardinha

18/03

Xforce MMA 2023

21/03

Primeiro Festival de Poesia

25 a 26/03

Segunda Prova Macaense de Laço Campista

Abril

1/04

Começa com a Primeira Etapa Estadual de Downhill

1 e 2/04

Etapa do Campeonato Carioca Automodelismo off-road

de 5 a 9/04

24º Especializada do Mangalarga Marchador de M acaé (Esmmam).

de 6 a 9/04

Paixão de Cristo

de 1 a 9/04

Especial da Páscoa

de 13 a 15/04

Sexto Beer Beach Burguer

de 14 a 16/04

Sexto Torneio de Pesca Isca Artificial

de 28 a 29/04

Primeiro Adorasom Gospel Macaé

de 29/04 a 1º/05

Campeonato Estadual de Beach Tênis.

Maio

de 29/04 a 1º/05

Campeonato Estadual de Beach Tênis

de 4 a 7/05

Quarta etapa do Campeonato Estadual de Cavalo Quarto de Milha

dias 6 e 7/05

Quinto Festival de Frutos do Mar (Mercado de Peixes)

dias 13 e 14/05

Pôr do samba na Lagoa de Imboassica

de 25 a 28/05

Festa do Frade

de 30/05 a 3/06

Terceira FlicMac, a feira literária

Junho

de 30/05 a 3/06

Terceira FlicMac, a feira literária

3, 4, 10 e 11/06

Quinta Etapa do Campeonato Estadual de Cavalo Quarto de Milha

de 2 a 4/06

Segundo Rock Fest Motociclistas e Triciclistas

03 e 04/06

Etapa do Campeonato Carioca Automodelismo Off-road

4 e 5/06

Congresso Estadual de Guias de Turismo Especializados em Atrativos Naturais, no Parque Atalaia

8/06

Tapete de sal do feriado de Corpus Christi

de 5 a 7/06

150 anos Nova Aurora

10 e 11/06

Etapa do Campeonato Estadual de estrada – bike speed

de 9 a 13/06

Festa de Santo Antônio

de 16 a 18/06

Festa de Glicério

de 21 a 25/06

Festa de São João, padroeiro de Macaé

25/06

Corrida de São João

de 29 a 2/07

Festa de São Pedro

de 29 a 2/07

Festa Junina de Macaé

Julho

de 29 a 2/07

Festa de São Pedro

de 29 a 2/07

Festa Junina de Macaé

de 1º a 15/07

Oitavo Circuito do Camarão e Cachaça

de 7 a 9/07

Décimo segundo Festival do Aipim

de 14 a 16/07

Segundo Festival de Inverno do Sana

20/07

18ª Parada do Orgulho LGBT

de 25 a 30/07

Expo Macaé para comemorar os 210 anos de Macaé

29/07

Aniversário da cidade, Desfile Cívico na Praia de Imbetiba.

Agosto

de 3 a 5/08

Primeiro Encontro Internacional de Capoeira

6/08

8º Trilhão de Crubixais

de 11 a 13/08

Festa de Córrego do Ouro (Viva Serra Macaense)

12/08

Festival Benedito Lacerda

dias 19 e 20/08

17ª Festa do Milho

21/08

Macaé Conecta Week

de 21 a 27/08

Grand Prix RJQM Cavalo Quarto de Milha

Setembro

de 6 a 10/09

12º Festival Gastronômico de Macaé

de 7 a 10/09

Volta master Nacional de Ciclismo de estrada – Bike Speed

7/09

Desfile da Independência

9/09

Terceiro Jeep Ranha

dias 16 e 17/09

Sétimo Encontro Quebradores Hoodride (encontro de carros)

de 28/09 a 1º/10

Primeiro Festival de Música e dia 30, Macaé Canta Seresta.

Outubro

de 28/09 a 1º/10

Primeiro Festival de Música e dia 30, Macaé Canta Seresta.

de 5 a 8/10

Sexto Macaé Beer Fest

de 7 a 28/10

Quarto Circuito Butecando

dias 7 e 8/10

MTB Serras Sana Trail Run

12/10

Dia das Crianças

de 12 a 14/10

Festival de Dança

dias 14 e 15/10

Etapa do Campeonato Carioca Automodelismo Off-road

21/10

Primeiro Encontro de Empresas e Atléticas de Macaé

Novembro

de 3 a 5/11

Quarto Festival Sabores do Sana

9 a 11/11

Sétimo Influencidade

de 17 a 19/11

Terra de Gigantes Selva Aventura 2023

25/11

Natal Magia 2023

Dezembro

Festa do Réveillon.

pappa2200