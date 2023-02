Macau e Guamaré têm abastecimento de água suspenso

De acordo com a Caern, um vazamento foi detectado na Adutora Pendências/Macau. A previsão é que o serviço de manutenção seja concluído no final da tarde desta terça-feira (14). Macau e Guamaré estão com abastecimento de água suspenso

Igor Jácome/g1

Os municípios de Macau e Guamaré, e suas comunidades rurais, estão com o abastecimento de água suspenso nesta segunda-feira (13). De acordo com a Caern, um vazamento foi detectado na Adutora Pendências/Macau.

A Caern informou que trabalha na retirada do vazamento e a previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde desta terça-feira (14).

Após a retomada do abastecimento, será necessário aguardar um prazo de até 72 para que o fornecimento esteja completamente normalizado.

VÍDEOS: Mais assistidos do RN nos últimos 7 dias

valipomponi