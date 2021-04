macaulay-culkin-e-brenda-song-sono-diventati-genitori-per-la-prima-volta

Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori. A riportarlo sono le principali testate estere, sebbene il primo a divulgare la notizia sia stato Esquire, secondo cui si tratterebbe di un bambino di nome Dakota Song Culkin, nato lo scorso 5 aprile. Il nome scelto dalla coppia è un omaggio alla sorella dell’attore di “Mamma ho perso l’aereo“, che è scomparsa a 29 anni in un tragico incidente stradale nel 2008.

Il desiderio di avere una famiglia

La coppia, insieme da quattro anni, stava già pensando di allargare la famiglia, come aveva dichiarato l’attore, impegnato nella serie “American Horror Story”, in un’intervista rilasciata proprio ad Esquire, dove scherzando aveva dichiarato: “Ci esercitiamo molto, poi non c’è niente di più eccitante di quanto la tua donna ti guarda e ti dice “amore sto ovulando”. Non appena è arrivato il piccolo Dakota, quindi, i due hanno subito manifestato la loro immensa felicità, come ha rivelato una fonte alla testata. Il bimbo sarebbe nato il 5 aprile alle 13.30 a Los Angeles.

L’amore tra Brenda e Macaulay

I due si sono conosciuti nel 2017, sul set del film “Changeland” ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, sebbene non abbiano mai enfatizzato la loro relazione, nemmeno sui social dove sono rarissime le foto in cui si mostrano insieme. L’attrice, diventata famosa per essere stata una delle protagoniste dello show di Disney Channel “Zach e Cody al Grand Hotel”, oltre che per essere stata il volto di tanti altri teen drama, film come “The Social Network” e programmi televisivi, aveva dichiarato in una recente intervista parlando del suo compagno: “Non puoi stargli vicino e non essere felice. Le persone non si rendono conto di quanto sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente“. La coppia, però, non aveva rivelato nulla in merito alla gravidanza, fin quando la notizia non è diventata virale.