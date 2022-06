Maccarese e WWF Italia: il 23 giugno inaugurazione dell’opera di restauro della facciata del Castello di San Giorgio

Il connubio tra arte cultura e sostenibilità, in occasione della seconda edizione del “Premio Maccarese Ambiente”.

Maccarese e WWF Italia, da anni impegnati nella salvaguardia della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, presentano un evento che unisce arte, cultura e rispetto dell’ambiente. Verrà infatti inaugurata la “rinnovata” facciata del seicentesco Castello di San Giorgio, una perla del Lazio, immersa nel verde, ma a due passi dal mare, accanto al torrente Arrone. Tutto il borgo di Maccarese, che sorge ai piedi della fortezza, rappresenta un esempio di riuso intelligente di un bene di grande valore storico e artistico, che ha saputo adattarsi alle esigenze della vita moderna, senza snaturarne le caratteristiche essenziali.

Tra gli scorci più piacevoli e suggestivi c’è, infatti, il retro del castello: lungo via dei Pastori sono tornate in vita le vecchie botteghe, quelle cantine di cappellai, barbieri e calzolai, che ospitano oggi ristoranti ed osterie, dando vita al nuovo Polo enogastronomico del litorale laziale. Tra fili di luci e insegne incise nella pietra, si respira ancora l’atmosfera dell’antico borgo, al riparo dal traffico e sempre piacevolmente ventilato.

A moderare la serata sarà Umberto Broccoli, archeologo e scrittore, interverranno anche Marco Galaverni, direttore programma e Oasi WWF Italia e Donatella Bianchi, giornalista e conduttrice televisiva e già presidente di WWF Italia.

Durante la serata, passeggiando per il borgo, verranno illustrati gli interventi di risanamento e restauro eseguiti sulle facciate del Castello. In questa occasione, verrà inoltre consegnato il Premio Maccarese Ambiente, nato lo scorso anno per promuovere e valorizzare l’impegno verso la tutela e la salvaguardia del territorio.

Al termine dell’evento seguirà un APERICENA all’ombra del Castello.

Il “Premio Maccarese Ambiente”, quest’anno alla sua seconda edizione, promosso da Maccarese Spa in collaborazione con il WWF Italia, torna a valorizzare le storie di sostenibilità e riqualificazione del territorio. A poca distanza dal mare, in una location suggestiva, immersa nel tempo e vestita di verde, si premia l’impegno rivolto alla sensibilizzazione delle giovani generazioni verso la responsabilità, il rispetto e la sostenibilità ambientale. A ricevere il riconoscimento sarà Eliana Ruggeri, insegnante del Comune di Fiumicino che ha svolto con dedizione e passione, per circa 40 anni, un importante e riconosciuto ruolo nel territorio comunale per l’educazione ambientale e alla sostenibilità delle giovani generazioni. Ha sempre anteposto il valore della collaborazione come presupposto fondamentale per diventare cittadini responsabili e consapevoli, ma anche l’azione sul campo per essere protagonisti del cambiamento verso una comunità più in equilibrio con l’ambiente. È stata, infatti, referente coordinatrice per oltre 15 anni della rete interscolastica Progetto Tirreno Eco-Schools, che, unisce tutti gli istituti scolastici del Comune di Fiumicino, con la finalità di conoscere e proteggere il territorio per un reale sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Le Attività di Monitoraggio

Molti ragazzi sono stati impegnati in un’attività, gestita dal WWF Italia in collaborazione la Scuola Italiana Cani Salvataggio SICS e Singita Miracle Beach, di Monitoraggio delle acque marine per la ricerca di microplastiche presso il villaggio dei pescatori, a Fregene, in diversi laboratori in spiaggia sull’ambiente marino-costiero e in visite guidate all’interno dell’Oasi WWF Bosco Foce dell’Arrone.

L’opera di restauro

Il restauro della facciata nord e della facciata ovest del Castello di San Giorgio ha seguito le linee guida espresse dalla Soprintendenza, nell’ottica della massima conservazione della “materia originaria”, mettendo in atto scelte coerenti e compatibili con le esigenze di conservazione e d’uso, attraverso metodologie di intervento di minor impatto. L’intervento di risanamento conservativo riguarda il bastione sul fronte principale e i prospetti dei volumi derivati dall’ampliamento del Castello. Le operazioni conservative si basano invece su un’approfondita conoscenza del manufatto, attraverso la ricerca storica e documentale, l’osservazione diretta, il rilievo geometrico e delle forme di alterazione, per raggiungere la fase dell’elaborazione critica e la scelta delle tecniche e dei materiali più idonei. Dopo un’accurata operazione di pulitura, attraverso l’intervento sulle patine biologiche, si è provveduto a eseguire operazioni puntuali di stuccatura e microstuccatura, nonché piccole ricostruzioni plastiche, realizzate al fine di garantire la funzionalità degli elementi nel tempo.

MACCARESE SPA

Nata negli anni ’30, dopo aver bonificato l’area su cui si erge (3.200 ettari pianeggianti) è una delle aziende agricole più estese d’Italia. Tra le prime ad aver portato avanti gli obiettivi e le opportunità dell’economia green, ha dimostrato negli anni un largo impegno nel campo della responsabilità sociale. L’azienda dispone di uno dei maggiori allevamenti di vacche da latte ed è leader nazionale della coltivazione delle mandorle. Polo di formazione per lo sviluppo agro zootecnico – con docenti provenienti da tutto il mondo – e modello di riferimento per le tecniche d’avanguardia, il benessere animale e il welfare aziendale, con una media d’età dei dipendenti di 38 anni. La storia dell’azienda agricola Maccarese è costellata di primati ed è legata a filo doppio alla nascita del borgo stesso, alla sua riqualificazione e alla tutela di tre oasi ora gestite dal WWF. Essa è un esempio di economia circolare e grazie all’impianto fotovoltaico, due impianti di biogas e alla coltivazione interna di cereali e foraggi, l’azienda ha raggiunto la totale autosufficienza ed è modello di sostenibilità d’impresa.

WWF

La Missione del WWF Internazionale è costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. Il WWF ITALIA è un’organizzazione che, con l’aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni, contribuisce incisivamente a conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo. Opera per avviare processi di cambiamento che conducano a un vivere sostenibile. Agisce con metodi innovativi capaci di aggregare le migliori risorse culturali, sociali, economiche. Dalla sua nascita il Sistema Oasi del WWF Italia è cresciuto fino a comprendere 100 aree protette, che tutelano oltre 30.000 ettari di ambienti ad alto valore naturalistico, inclusi numerosi habitat e specie di interesse comunitario. Le Oasi WWF non solo rappresentano un importante contributo alla conservazione della natura italiana, ma sono anche modelli di gestione di aree protette, laboratori all’aperto dove si fa ricerca, aree di sensibilizzazione del pubblico con attività di educazione ambientale.