Macchina caffè a cialde: le migliori del 2021

Il caffè è una delle bevande maggiormente consumate, non solo nei bar, ma anche nelle famiglie. Per chi vuole prepararlo a casa, invece della solita caffettiera, si consiglia di optare per un apparecchio quale la macchina caffè a cialde di cui si trovano tantissimi modelli.

Vediamo quale scegliere e le offerte su Amazon.

Macchina caffè a cialde

Il caffè, proprio come la pizza e la pasta, è uno degli elementi tipici della cucina italiana. Fin da piccoli si è abituati a risvegliarsi con il profumo del caffè appena fatto per fare colazione e cominciare la giornata. La macchina caffè a cialde permette di prepararlo in maniera automatica o semi automatica e soprattutto rapidamente in modo che sia pronto all’istante.

Un modello che usa un particolare tipo di cialda organica che contiene circa 7 grammi di caffè ed è in grado di preservarne sia aromi che gusto.

Con le cialde, non è possibile preparare solo il caffè, ma anche altre bevande che è possibile degustare e sorseggiare, quali orzo, tè e tisane. Per sceglierla bisogna considerare alcune caratteristiche come la capacità del serbatoio che ovviamente dipende da quanti caffè si consumano in famiglia.

Per chi ne consuma parecchio, meglio optare per un modello che abbia una capacità abbastanza capiente.

Solitamente impiegano meno di un caffè, dal momento che in massimo di 15 secondi il caffè è pronto per essere consumato. Inoltre, la macchina caffè a cialde dispone di una serie di accessori in modo da preparare anche cappuccini o tisane. Per chi ha una cucina piccola, meglio optare per un modello che sia compatto in modo da non ingombrare troppo.

Una macchina a uso casalingo e presente in molte case. Sono molto apprezzate proprio perché facili da gestire e adatte a chi ha i tempi stretti e ama fare le cose con una certa calma, soprattutto la mattina prima di andare al lavoro.

Macchina caffè a cialde: modelli

Sul mercato si trovano vari modelli che corrispondono alle esigenze e bisogni di ognuno. Al momento di verificare quale tipologia di macchina caffè a cialde comprare, tra i vari modelli a disposizione, bisogna anche valutare il numero di persone che la usano. Si trovano modelli per un gruppo ristretto di persone, ma anche per 6-7 a seconda di quello che si cerca e vuole.

I modelli sono molto affidabili e all’avanguardia, oltre che in linea con le migliori marche e brand. Alcuni modelli sono molto compatti con tanica dalle dimensioni ridotte, mentre si trovano anche tipologie molto grandi che possono arrivare o raggiungere la capacità di 3 litri d’acqua. Sono modelli che si adattano bene alle pause caffè in ufficio oppure per una piccola comunità di persone.

La Piccola, per esempio, è una azienda italiana che propone diversi modelli di macchina caffè a cialde. Molto piccola e compatta che si adatta anche a bordo di veicoli come il camper oppure gli autobus, magari per consumare il caffè in occasione di trasferte o viaggi molto lunghi. Un modello in acciaio molto solido e resistente.

Il design è altrettanto particolare e si trova in vari colori: oro, argento, ma anche nero e rosso. Le linee sono sobrie ed eleganti ed è ottima anche come elemento d’arredo o di design. Hanno poi vari tasti in modo da scegliere il tipo di caffè che può essere lungo o ristretto a seconda dei gusti.

Macchina caffè a cialde Amazon

Per chi ha bisogno della sua tazza di caffè mattutina per cominciare la giornata, Amazon propone diversi modelli approfittando di prezzi e sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie d’informazioni al riguardo. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di macchina caffè a cialde tra quelle maggiormente scontate e desiderate.

1)Gaggia RI8433/11 viva style macchina

Una macchina da usare sia per il caffè espresso, ma anche per il macinato e le cialde che permette di preparare da 1 a 2 tazze. Include due filtri, di cui uno per il macinato e l’altro per le cialde di carta monoporzione compreso di adattatore. Eroga vapore per emulsionare il latte o l’acqua calda per tisane o tè. Ha un design compatto e sobrio. Dotato di vassoio porta gocce. L’interfaccia è molto semplice grazie alla manopola girevole. Di colore nero. In vendita con lo sconto del 36%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)De’Longhi Icona Eco 311.R

Una macchina che prepara sia il caffè espresso, ma anche in polvere e cialde. Realizzata in acciaio inox con dettagli cromati. Permette di preparare, non solo il caffè, ma anche il cappuccino. Dotata di porta filtro in modo da usare si il caffè in polvere che le cialde. Molto facile da usare grazie ai tre tasti. Dotata di spegnimento automatico e ripiano scalda tazze. In vendita nei colori bianco, nero e rosso. Disponibile con lo sconto del 31%.

3)Macchina caffè a cialde La piccola

Una azienda italiana che propone questo modello di macchina caffè a cialde per una miscela molto cremosa e intensa. Adatta da portare in viaggio. Molto facile da usare, compatta e veloce. Un modello elegante e dal design moderno. Solida e bella. Di colore bianco.

