Madame, l’eredità della cantante è inestimabile: cosa le ha lasciato il padre

La cantante Madame al centro delle polemiche in questi giorni è comunque uno dei personaggi del momento nella musica, scopriamo qualcosa su di lei.

Rivelazione del Festival di Sanremo e nome costantemente in ascesa del 2021, la cantante Madame è stata in questi giorni al centro di furiose polemiche sul web.

Madame (foto da profilo ufficiale Instagram)

Ha fatto discutere un suo sfogo su Twitter, relativo a un episodio particolare. Il suo tweet, poi cancellato, recitava: “Non mi alzo per una foto con chi non compra i miei dischi“.

Un suo sfogo che poi ha chiarito nelle storie su Instagram, spiegando la sua posizione:

Penso che un mio fan con cui ho un rapporto non interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia per chiedermi una foto, sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare perché è un momento intimo e poco rispettoso da interrompere. È evidente che in quel momento non stia lavorando, non sia Madame, sono figlia di mia madre, zia di mia nipote. Un fan ve lo fa sapere che è un fan, ci tiene a dirmi che ha preso il biglietto, il disco, che mi segue su Instagram. Un non fan ci tiene a dirmi che non mi segue, è quello che è successo l’altra sera. ‘Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?’

Madame dunque ci tiene a evidenziare che serve rispetto per il suo lavoro e per la sua sfera privata. Soprattutto, rispetto per chi è come artista e per quali valori persegue.

Madame, chi è la rivelazione di Sanremo 2021: età, famiglia, carriera

Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, ha 19 anni. Nata a Creazzo, in provincia di Vicenza il 16 gennaio 2002, si è lanciata in particolare nel mondo dell’hip hop e del rap.

Si è avvicinata alla musica da piccola grazie a suo padre che le ha trasmesso questa passione. In generale, la sua famiglia l’ha sempre sostenuta nel suo percorso.

Ha debuttato nel 2018, a poco meno di 17 anni, con il singolo ‘Ama‘. Ma il vero successo è arrivato con il seguente ‘Sciccherie‘, con cui sul web ha toccato 10 milioni di visualizzazioni.

Ha già collaborato, nella sua breve carriera, con artisti importanti come Marracash, Dardust, Ghali, Negramaro e altri ancora.

Ospite in un paio di occasioni a X Factor, quest’anno ha debuttato a Sanremo con il brano ‘Voce‘.

E’ di pochi giorni fa inoltre il brano ‘Marea‘, che ci accompagnerà nel corso di questa estate.