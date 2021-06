Madame sfoga la rabbia su Twitter. I fan: “Dove sono le buone maniere?” Cosa è successo

La cantante Madame ha sfogato tutta la sua rabbia su Twitter per un episodio accaduto con un fan, ecco che cosa è successo.

Madame (Foto dal web)

Madame è una cantante italiana, il suo vero nome è Francesca Calearo, ha 19 anni e viene da Vicenza. Ha raggiunto il successo nel 2018 grazie principalmente alla canzone Sciccherie. Il suo genere è un misto tra rap e pop, con grandi influenze hip hop ed elettroniche.

Il suo primo e vero album è stato pubblicato quest’anno, in concomitanza con la sua partecipazione a Sanremo 2021 in cui ha concluso all’ottavo posto con il brano Voce. Grazie a questo singolo ha vinto un disco di platino e anche il premio per il miglior testo scritto.

L’album, che prende il titolo dal suo nome, ha raggiunto subito la prima posizione in classifica e ha ricevuto il disco di platino. La giovane cantautrice è molto apprezzata per i suoi testi, un misto di figure retoriche non tipiche del genere rap. Inoltre, non sono rare delle influenze r&b nelle sue canzoni.

Madame si arrabbia con un fan, ecco cosa è successo.

Madame è stata un po’ al centro delle critiche per un suo sfogo su twitter in seguito ad un episodio accadutogli con un suo fan. Infatti, mentre la cantante stava pranzando ad un ristorante, un ragazzo le ha chiesto di poter scattare una foto. E, a quanto pare, la cantautrice veneta non avrebbe reagito bene alla richiesta.

In seguito, sul suo account twitter ha scritto questo:

“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto“.

Inutile dire che queste parole hanno scatenato molto polemiche, tra chi da ragione alla rapper e chi gli da torto. La cantante, in seguito alle critiche, ha precisato: