maddalena-corvaglia-rompe-il-silenzio-sulla-canalis:-“grande-dolore”

Le due ex veline non avevano mai proferito parola sulla fine della loro amicizia, fino a oggi: la showgirl parla dell’ex amica Elisabetta

Perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis non sono più amiche? Le due ex veline erano inseparabili, sia quando condividevano il bancone di Striscia la Notizia sia dopo. D’un tratto però l’amicizia è finita, non si sono più mostrate insieme sui social e sono iniziate a circolare voci sulla fine del rapporto. Loro non sono mai intervenute, su ogni domanda che riguardasse la loro amicizia hanno sempre glissato. Se la sono sempre cavata con un “no comment”, insomma, ma il mondo del gossip ha mormorato. Si è vociferato di una lite furiosa a causa di una palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles, che ora è in affitto.

Una voce mai confermata né smentita dalle due, perché hanno sorvolato in tutte le interviste in cui c’è stata una domanda sull’altra. La Canalis aveva spiegato di non voler rispondere perché tutto ciò che direbbe pubblicamente potrebbe essere travisato. La Corvaglia invece fino a poche settimane fa non voleva rispondere, in alcun modo. Oggi invece proprio Maddalena ha deciso di aggiungere qualcosa in più sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis. In una intervista a Quotidiano Nazionale, infatti, ha ammesso: “Preferisco non parlarne. È un grande dolore”.

Anche stavolta ha detto di non volerne parlare, in effetti, ma aggiungere quelle quattro parole in più aprono a degli scenari finora mai esplorati. Maddalena Corvaglia ha ammesso di stare male per la fine dell’amicizia con Elisabetta, per lei ancora oggi è qualcosa di così doloroso che preferisce non approfondire. Ma non è tutto qui, perché le hanno anche chiesto se ci sono possibilità di una riappacificazione. Stavolta non ha risposto con un no comment, ma ha dato invece una risposta completa.

Sarà possibile rivedere Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia insieme, prima o poi? La Corvaglia ha risposto così: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Pare quindi che non ci sia niente da fare, in base a ciò che ha detto l’ex velina bionda tra le due. Non se la sentirebbe ora come ora di ricucire lo strappo perché sta ancora soffrendo, ma poi ha anche parlato di muri difficili da buttare giù. Sembrerebbe sia venuta a mancare la fiducia, che è alla base di ogni rapporto.