Maddy Burciaga enceinte : ce mal qui l’inquiète depuis le début de sa grossesse

Un bonheur ponctué d’inquiètudes. Enceinte de son premier enfant, Maddy Burciaga souffre de violentes migraines et s’inquiète pour sa santé. C’est en story instagram, mercredi 13 avril 2022, qu’elle a donné de ses nouvelles. Si la jeune femme s’est voulue rassurante, elle a quand même avoué être fatiguée. “Tout va bien. Je lui ai parlé de mes symptômes, de mes migraines etc…C’est vrai que là, depuis que je fais de bonnes nuits, ça va un peu mieux. Elle m’a dit que ça doit sûrement être la fatigue et le surmenage du fait qu’on n’a pas arrêté lorsque l’on était en France. Là il va falloir que je lève le pied et normalement ça devrait aller.” a-t-elle expliqué. A noter qu’afin d’éviter tous risques, Maddy Burciaga a fait une prise de sang afin de vérifier qu’elle ne souffre pas de carence. Des résultats qu’elle devrait prochainement recevoir.

Maddy Burciaga enceinte : fille ou garçon ?

Pour rappel, c’est le 3 avril que Maddy et Benjamin Samat ont annoncé qu’ils allaient devenir parents. “BABY SAMAT is Coming. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientot 3. Nos Rêves se realisent un peu plus chaque jour… Je T’aime plus que tout et j’ai tellement hâte qu’on devienne futur Papa & Maman” a écrit la future maman. Mais au fait, les amoureux attendent-ils une fille ou un garçon ? Et bien un petit bonhomme ! C’est lors d’une incroyable baby shower qu’ils ont révélé le sexe de leur premier enfant. D’ailleurs, sur Instagram, le couple a également partagé l’émouvant moment durant lequel Benjamin Samat dévoile son émotion en apprenant l’heureuse nouvelle de l’arrivée du bébé.

