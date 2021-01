made-in-italy-anticipazioni-della-quarta-e-ultima-puntata

Made in Italy anticipazioni quarta puntata: spoiler

Si conclude mercoledì 3 febbraio 2021 la programmazione di Made in Italy in onda su Canale 5 con la quarta e ultima puntata! Cosa succederà quindi nel gran finale dell’appassionante storia della moda italiana raccontata per la prima volta con i costumi originali dell’epoca?

Made in Italy nasce da un’idea di Camilla Nesbitt, mentre Luca Lucini e Ago Panini dirigono la macchina da presa. In tutto la serie tv co-prodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset è formata da otto episodi in onda su Canale 5 nel corso di quattro prime serate.

Oltre che a Milano, che rappresenta il set principale, Made in Italy è stata girata anche a New York e in Marocco. Ma a rendere ancora più grande questa produzione sono i grandi attori che ne prendono parte. Tra questi citiamo le protagoniste Greta Ferro, Margherita Buy, Claudia Pandolfi, Raoul Bova, Marco Bocci e tanti altri ancora. Scopri qui il resto del cast di Made in Italy o continua l’articolo per scoprire le anticipazioni della terza puntata formata dagli episodi 7 e 8.

Made in Italy anticipazioni episodio 7

Nell’episodio 7 scopriamo che l’imprenditore della moda Beppe Modenese (Bebo Storti) sta organizzando Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Così Irene (Greta Ferro) e Rita (Margherita Buy) sono invitate a partecipare al grande evento, ed è lì che la ragazza rivede il bel Davide Frangi (Andrea Bosca) che la invita a cena. La serata termina così in un hotel di Bellagio, mentre Monica (Fiammetta Cicogna) cha ha da poco trovato un nuovo appartamento in affitto, inizia a frequentare Diego, il figlio della proprietaria di casa.

Made in Italy anticipazioni episodio 8

Nell’ottavo e ultimo episodio di Made in Italy, Nava (Sergio Albelli) e Ludovica (Valentina Carnelutti) decidono di abbandonare Appeal per fondare Fascino, rivista concorrente che si sta accaparrando tutti i migliori fotografi sulla piazza.

Scopriamo nel frattempo che il direttore di Appeal, Frattini (Giuseppe Cederna), rivela a Rita di essere molto malato. Presto però l’entusiasmo di Irene riesce a motivare tutta la redazione. Non a caso, per far ripartire Appeal, la ragazza è pronta a partire per New York e assistere all’inaugurazione del nuovo negozio di Fiorucci dove incontrare e conoscere nuovi fotografi! La ragazza riuscirà a salvare il futuro del giornale?

Made in Italy quando va in onda su Canale 5?

Ecco quando vedere Made in Italy in onda in prima assoluta su Canale 5. L’appuntamento è per le ore 21:40 circa.

Attenzione: la programmazione di Made in Italy su Canale 5 è soggetta a variazioni

Mediaset Play Made in Italy in streaming e diretta

Le puntate di Made in Italy sono disponibili in streaming sia su Prime Video, dove debutta lo scorso 23 settembre 2019, che su Mediaset Play! Esordendo infatti in prima serata in chiaro su Canale 5, gli episodi della fiction con Greta Ferro e Margherita Buy sono resi disponibili anche sulla piattaforma Mediaset. Ricorda inoltre che puoi vederli anche in diretta con la messa in onda su Canale 5.