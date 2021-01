made-in-italy-anticipazioni-e-spoiler-della-seconda-puntata

Made in Italy anticipazioni seconda puntata: spoiler

Prosegue la programmazione di Made in Italy in onda con la seconda puntata mercoledì 20 gennaio in prima serata su Canale 5.

Stiamo parlando della serie che racconta la nascita della grande moda nella Milano degli anni Settanta, un progetto che per la prima volta in Italia utilizza i costumi originali dell’epoca grazie alle grandi firme della moda che hanno aperto i loro archivi con preziosi abiti e accessori. Made in Italy, oltre a Milano che rappresenta il set principale, è stata girata anche a New York e in Marocco.

La fiction nasce da un’idea di Camilla Nesbitt, mentre Luca Lucini e Ago Panini dirigono la macchina da presa. In tutto la serie tv co-prodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset è formata da otto episodi in onda su Canale 5 nel corso di quattro prime serate.

A rendere grande questa produzione sono anche i grandi nomi che ne fanno parte. Tra questi ad esempio quello di Greta Ferro, Margherita Buy, Claudia Pandolfi, Raoul Bova, Marco Bocci e tanti altri ancora. Scopri qui il resto del cast di Made in Italy o continua l’articolo per scoprire le anticipazioni della seconda puntata formata dagli episodi 3 e 4.

Greta Ferro e Fiammetta Cicogna nella fiction Made In Italy. Credits: Mediaset

Made in Italy anticipazioni episodio 3

Il terzo episodio di Made in Italy si apre con Monica che grazie a una nuova idea creativa realizza un servizio di moda per bambini. Nel frattempo Irene è inviata dai Missoni a Sumirago per recuperare i vestiti che servono per un servizio. Una volta arrivata, la ragazza si rende conto di poter ottenere un’intervista esclusiva. Iniziativa che però non è molto apprezzata dal vicedirettore Nava. Più tardi, a complicare ulteriormente le cose, è la disastrosa cena con i genitori di Luigi.

Made in Italy anticipazioni episodio 4

Continuano le avventure di Irene che, dopo essere tornata single, si deve occupare di un servizio fotografico per Lella Curiel da realizzare in Marocco. La modella è Helana che, una volta arrivata sul set, finisce per ubriacarsi e non poter può posare. Così Irene, per non rinunciare al servizio, convince il fotografo John, con il quale nasce un flirt, di sostituire Helena con una cameriera di colore. Questa volta, però, l’idea di Irene non ottiene il successo sperato ad Appeal.

Made in Italy quando va in onda su Canale 5?

Ecco quando vedere Made in Italy in onda in prima assoluta su Canale 5. L’appuntamento è per le 21:40 circa.

Prima puntata – 13 gennaio 2021

– 13 gennaio 2021 Seconda puntata – 20 gennaio 2021

– 20 gennaio 2021 Terza puntata – 27 gennaio 2021

– 27 gennaio 2021 Quarta puntata – 3 febbraio 2021

Attenzione: la programmazione di Made in Italy su Canale 5 è soggetta a variazioni

Mediaset Play Made in Italy in streaming e diretta

Le puntate di Made in Italy sono disponibili in streaming sia su Prime Video, dove debutta lo scorso 23 settembre 2019, che su Mediaset Play! Esordendo infatti in prima serata in chiaro su Canale 5, gli episodi della fiction con Greta Ferro e Margherita Buy sono resi disponibili anche sulla piattaforma Mediaset. Ricorda inoltre che puoi vederli anche in diretta con la messa in onda su Canale 5.