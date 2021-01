made-in-italy-cast,-attori-e-personaggi

Chi troviamo nel cast di Made in Italy? Al via in prima visione dal 13 gennaio 2021 su Canale 5 la prima serie tv sulla nascita dei grandi stilisti italiani. Ambientata a Milano durante gli anni Settanta, Made in Italy racconta la storia di Irene, figlia di immigrati del Sud che per mantenersi nella grande città risponde all’annuncio della rivista di moda Appeal. È il momento perfetto per introdursi in questo campo! Non a caso la moda inizia ad affermarsi sempre più con celebri firme come Albini, Curiel, Fiorucci, Krizia, Missoni, Valentino. Questi sono solo alcuni dei nomi che accostano e addirittura superano gli storici couturier francesi. Non ci rimane che scoprire insieme chi fa parte del cast di questa serie tv italiana!

Chi è Greta Ferro, Irene in Made in italy?

Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo In Made In Italy. Credits: Mediaset

Greta Ferro, giovane modella di origini molisane, qui si trova al suo primo debutto sul piccolo schermo, ma non è nuova al mondo della moda! Ricordiamo infatti che la giovane modella da poco è diventata il nuovo volto per la collezione di Giorgio Armani. Dopo la fortunata esperienza in Made in Italy Greta Ferro recita in altre produzioni come Weekend di Riccardo Grandi e Chiara Lubich- L’amore vince tutto diretto da Giacomo Campiotti.

Irene in Made in italy

Nella serie tv Greta interpreta la protagonista Irene. Sappiamo che il suo personaggio è ispirato a Franca Sozzani, una ragazza diventata per caso una celebre giornalista di moda. In Made in Italy, infatti, Greta risponde per caso a un annuncio per una rivista di moda grazie alla quale ha inizio la sua fortuna carriera. Da questo momento, infatti, la sua vita professionale e sentimentale cambia completamente grazie al magico momento che la moda milanese vive negli anni ’70.

Chi è Margherita Buy, Rita in Made in Italy?

Margherita Buy Interpreta Rita In Made In Italy. Credits: Mediaset

Margherita Buy è una celebre interprete italiana ricordata soprattutto per aver recitato in film come Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le fate ignoranti, Caterina va in città, Viaggio sola e Mia madre. Margherita ha preso parte anche ad alcuni progetti per la tv come Amiche mie, In Treatment e il più recente Tutti per 1-1 per tutti di Giovanni Veronesi. Ricordiamo inoltre che l’attrice detiene il record di vittorie sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento.

Rita in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy Margherita interpreta il personaggio di Rita Pasini, la direttrice e membro storico della rivista Appeal. È proprio lei a decidere di scommettere su Irene, ragazza nella quale rivede se stessa. Originale e sopra le righe, Rita è molto apprezzata dal direttore della rivista Frattini, ma in continua lotta con Nava, il vicedirettore. A gettare altre ombre su di lei è inoltre un misterioso lato oscuro che la tormenta.

Chi è Fiammetta Cicogna, Monica Massimello in Made in Italy?

Fiammetta Cicogna interpreta Monica in Made In Italy. Credits: Mediaset

Conduttrice e modella italiana, Fiammetta Cicogna fa anche l’attrice. La ricordiamo infatti in film come Tutta colpa di Freud, Sapore di te e On Air, ma anche i progetti per la tv come Doc- Nelle tue mani.

Monica Massimello in Made in Italy

Nella serie Mediaset Made in Italy Fiammatta Cicogna interpreta il personaggio di Monica Massimello. Lei è la redattrice della rivista Appeal. Bella, solare e disinibita, Monica è agli antipodi di Irene, ma non appena si conoscono meglio tra le due scatta una grande simpatia e una bella amicizia.

Chi è Maurizio Lastrico, Filippo in Made in Italy?

Maurizio Lastrico Interpreta Filippo In Made In Italy. Credits: Mediaset

Attore teatrale ma anche comico e cabarettista, Maurizio Lastrico è soprattutto noto al pubblico italiano per aver recitato in film come Sole a catinelle, La felicità è un sistema complesso e Io sono Mia. Lo ricordiamo anche in televisione in fiction come Tutto può succedere, Don Matteo 11 e Il processo.

Filippo in Made in Italy

In Made in Italy Filippo interpreta il personaggio di Filippo Cerasi, il graphic designer della rivista Appeal. Filippo non ama nascondere la sua omosessualità ma nemmeno ostentarla. Con Irene e Monica stringono presto una grande amicizia.

Chi è Marco Bocci, John in Made in Italy?

Marco Bocci Interpreta John In Made In Italy. Credits: Mediaset

Marco Bocci è un attore italiano noto soprattutto per il suo ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale. Lo ricordiamo anche nei panni di Domenica Calcaterra in un’altra serie tv: Squadra antimafia! Marco prende parte anche in alcune produzioni cinematografiche come Italo, Scusate se esisto e La banda dei tre! Nel 2019 l’attore recita in fiction come La compagnia del Cigno e Made in Italy.

John in Made in Italy

Nella serie tv Marco interpreta John Sassi, un fotografo di moda di fama internazionale nonché punta di diamante di Appeal. Bello e misterioso, Irene non può fare a meno di notarlo…

Chi è Giuseppe Cederna, Armando Frattina in Made in Italy?

Giuseppe Cederna Interpreta Armando In Made In Italy. Credits: Mediaset

Figlio dello scrittore e politico Antonio Cederna, Giuseppe Cederna è invece un attore e scrittore italiano. Il suo esordio avviene nel 1982 con il film di Luigi Comencini Cercasi Gesù, e da quel momento in poi l’attore si avvicina sempre più al cinema d’autore. Ricordiamo ad esempio Fracchia contro Dracula di Neri Parenti. Tra le sue interpretazioni più note ricordiamo però quella nel film premio oscar di Gabriele Salvatores Mediterraneo.

Armando Frattina in Made in Italy

In Made in Italy Giuseppe Cederna interpreta il direttore della rivista Armando Frattina. Lui è un uomo elegante e solitario (sua moglie è morta da alcuni anni), che dedica tutta la sua vita alla rivista e al suo cane Vicky. Grazie alle parole di Rita, Armando è subito colpito dalla determinazione di Irene.

Chi è Sergio Albelli, Andrea in Made in Italy?

Sergio Albelli Interpreta Andrea In Made In Italy. Credits: Mediaset

Noto attore italiano, ricordiamo Sergio Albelli per aver recitato in film come Te lo leggo negli occhi, A luci spente e La prima cosa bella di Paolo Virzì. Sergio partecipa anche a progetti per la tv come Don Matteo 4, Carabinieri, Il miracolo e la produzione Sky di successo Romulus.

Andrea in Made in Italy

In Made in Italy Sergio interpreta il ruolo del personaggio Andrea Nava. Lui è il vicedirettore della rivista, un uomo astuto, cinico e spietato che si considera superiore a Irene e a gli altri redattori della rivista. La sua visione del mondo è condivisa inoltre dalla caporedattrice Ludovica, con la quale i rapporti si fanno sempre più stretti.

Chi è Erica Del Bianco, Eleonora in Made in Italy?

Erica Del Bianco Interpreta Eleonora nel cast di Made In Italy. Credits: Mediaset

Erica Del Bianco è un’attrice italiana che ha sempre avuto la passione per la recitazione. Nonostante l’iniziale opinione contraria del papà ingegnere che vedeva la recitazione come un hobby e non come un lavoro vero, Erica Del Bianco ha portato avanti il suo sogno – e oggi suo padre è uno dei suoi più grandi sostenitori. La ricordiamo per aver preso parte a fiction e serie tv come House of Gag, The Comedias e Untraditional 2.

Un lavoro che le piacerebbe portare avanti in futuro, anche in parallelo a quello dell’attrice, è qualcosa di inerente alla scrittura.

Eleonora in Made In Italy fa parte della redazione di Appeal ed è sotto la guida di Ludovica, interpretata da Valentina Carnelutti. Eleonora si accorge che Irene e Monica hanno una marcia in più e cerca in tutti i modi di ostacolarle, senza perà grandi risultati.

Guarda l’intervista che Erica Del Bianco ha rilasciato a noi di TvSerial.it per scoprire di più sull’attrice e sul personaggio che interpreta in Made in Italy!

Chi è Antonino Bruschetta, Pasquale in Made in Italy?

Paolo Borsellino NINNI BRUSCHETTA interpreta NINNI CASSARÀ Credits PHOTOMOVIE – MONTESI

Antonio Bruschetta è un attore e scrittore di origini siciliane noto soprattutto per aver recitato nella serie tv Boris, e in film come To Rome with Love di Woody Allen e nel suo stesso film Visioni private. Nel 2020 l’attore prende parte a progetti per la tv come La Concessione del telefono- C’era una volta Vigata e Come una madre.

Pasquale in Made in Italy

In Made in Italy Antonio Bruschetta interpreta il personaggio di Pasquale, il papà di Irene. Lui è un operaio metalmeccanico impegnato nel sindacato. Non sarà facile fargli accettare il nuovo lavoro della figlia.

Chi è Anna Ferruzzo, Giuseppina in Made in Italy?

Anna Ferruzzo alla 71esima Mostra Del Venice Film Festival. Credits: Pascal Le Segretain/Getty Images

Si unisce al cast di Made in Italy anche Anna Ferruzzo, attrice italiana nota soprattutto per le sue collaborazioni in ambito teatrale. A partire dal 200 Anna debutta al cinema accanto a Paolo Villaggio in Azzurro, al quale seguono poi titoli come Anime nere, Samir e Isole. Tra le sue esperienze televisive più importanti ricordiamo poi la miniserie Pane e libertà, La leggenda del bandito e del campione e la più recente Bella da morire.

Giuseppina in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy Anna Ferruzzo recita nel ruolo di Giuseppina, la madre di Irene. Nonostante si faccia in quattro per riuscire ad arrotondare con il suo lavoro da sarta, Giuseppina in fondo approva il desiderio di Irene di uscire dagli schemi e osare.

Chi è Andrea Bosca, Davide in Made in Italy?

Andrea Bosca Interpreta Davide In Made In Italy. Credits: Mediaset

Andrea Bosca è un giovane attore italiano che divide la sua carriera tra teatro, cinema e televisione. Lo ricordiamo per aver recitato nel film Noi credevamo di Mario Martone, grazie al quale vince il Premio Giovani al festival Primavera Del Cinema Italiano. In seguito lo vediamo anche nel film di Abel Ferrara, Pasolini, e in Nemiche per la pelle di Luca Lucini. Tra i suoi progetti per la tv ricordiamo invece titoli come La guerra è finita, La porta rossa e Al posto suo.

Davide in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy Andrea interpreta il personaggio di Davide Frangi. Lui è un imprenditore tessile di Como che incontra Irene per caso in un bar e poi la rivede durante la prima edizione di IdeaComo. Si tratta della storica manifestazione organizzata da Beppe Modenese da cui ha inizio la moda italiana.

Chi è Stefania Rocca, Krizia in Made in Italy?

Stefania Rocca Interpreta Margherita In Cops Una Banda Di Poliziotti Credits Gianni Fiorito/Sky

Stefania Rocca è una celebre attrice italiana. Dopo aver studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia, Stefania frequenta persino l’Actors Studio a New York. Ricordiamo l’attrice per aver recitato in flm come Palermo Milano – Solo andata, Cuore cattivo o nel più recente film Sono tornato di Luca Miniero. Sul piccolo schermo, invece, l’attrice è ricordata per fiction come Mentre ero via e Cops-Una banda di poliziotti.

Krizia in Made in Italy

Nella fiction Made in Italy Stefania interpreta la celebre stilista e imprenditrice italiana Krizia, che dalla seconda metà degli anni Sessanta contribuisce a far sì che le presentazioni delle collezioni si spostino da Firenze a Milano, la futura capitale della moda.

Chi è Claudia Pandolfi, Rosita Missoni in Made in Italy?

Claudia Pandolfi Interpreta Rosita Missoni nel cast di Made In Italy. Credits: Mediaset

Si unisce al cast di Made in Italy anche Claudia Pandolfi , nota attrice italiana ricordata soprattutto per le sue interpretazioni di Alice Solari in Un medico in famiglia, e di Giulia Corsi in Distretto di Polizia. Ricordiamo anche la sua recente interpretazione nella fiction Rai Gli orologi del diavolo al fianco di Beppe Fiorello.

Per quanto riguarda invece i suoi lavori sul grande schermo non possiamo non citare film come Figli delle stelle, Quando la notte e Ovosodo. Nel 2020 l’attrice fa parte anche di È per il tuo bene diretto da Rolando Ravello.

Rosita in Made in Italy

In Made in Italy Claudia interpreta il personaggio di Rosita Missoni. Ricordiamo che oggi la marca Missoni è tra i rappresentanti dell’eccellenza della moda e del design italiano in tutto il mondo. Questo grazie al gusto e all’estro di Rosita e di suo marito Ottavio, che insieme danno vita a nuove sperimentazioni e accostamenti che nel corso degli anni conquistano tutto il mondo!

Chi è Nicoletta Romanoff, Raffaella Curiel in Made in Italy?

Nicoletta Romanoff Interpreta Raffaele Curiel In Made In Italy. Credits: Mediaset

Nicoletta Romanoff è il nome d’arte di Nicoletta Consolo, attrice italiana classe 1979. La popolarità per lei arriva nel 2003, quando recita in Ricordati di me di Gabriele Muccino. Grazie a questo film ha inizio la sua fortunata carriera, che la vede impegnata in altri progetti come Dalla vita in poi, Posti in piedi in Paradiso e La casa di famiglia. Nel 2020 l’attrice torna a collaborare con Muccino nel film Gli anni più belli.

Raffaella in Made in Italy

Nicoletta qui interpreta Raffaella Curiel, una celebre stilista italiana. Introdotta nel mestiere grazie all’attività di famiglia, una sartoria milanese, Raffaella riesce a trasformare l’attività nel centro di moda più importante tra gli anni ‘50 e ‘60.

Chi è Raoul Bova, Giorgio Armani in Made in Italy?

Raoul Bova interpreta Giorgio Armani nel cast di Made In Italy. Credits: Mediaset

Raoul Bova è un noto attore, regista e persino ex nuotatore italiano. Da sempre dedica la sua carriera al mondo dello spettacolo e soprattutto del cinema. Non a caso lo troviamo in numerosi film come per esempio La lupa, Baaria, Immaturi, La nostra vita e tanti altri! Raoul Bova partecipa anche ad alcune fiction per la tv come Distretto di Polizia, La Reina del Sur, I Medici e il più recente Ultimo-Caccia ai Narcos.

Giorgio Armani in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy Raoul Bova interpreta l’importante stilista Giorgio Armani, uno dei più celebri del mondo. Ricordiamo che la prima collezione Armani risale proprio agli anni ‘70, e in particolare al 1975, mentre è un anno prima che nasce il suo marchio, ancora oggi tra i più noti e apprezzati nella moda italiana.

Chi è Enrico Lo Verso, Ottavio in Made in Italy?

Enrico Lo Verso Interpreta Ottavio Missoni In Made In Italy. Credits: Mediaset

Enrico Lo Verso è un attore italiano di origini siciliane. La sua carriera cinemaografica parte negli anni ‘90, quando recita in film come Atto di dolore, Nulla ci può fermare e persino una produzione americana Hudson Hawk- Il mago del furto. Enrico successivamente prende parte anche a fiction per la tv come Rex 2, CentoVetrine, Boris Giuliano e Provaci ancora prof 6.

Ottavio in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy, Enrico interpreta Ottavio Missoni, il marito di Rosita.

Chi è Valentina Carnelutti, Ludovica Morelli in Made in Italy?

Valentina Carnelutti alla Quinta Edizione del Rome Film Festival. Credits: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Valentina Carnelutti è un’attrice, regista e doppiatrice italiana. Da sempre impegnata attivamente anche nel teatro, Valentina recita anche i progetti televisivi come Squadra Antimafia, I Medici e Amore pensaci tu. Sul grande schermo invece la vediamo impegnata in film come La pazza gioia, Il colore nascosto delle cose e Caos Calmo.

Ludovica Morelli in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy Valentina Carnelutti interpreta il ruolo dalla caporedattrice della rivista Ludovica Visentini. Lei è molto gelosa del suo lavoro e della sua posizione, e infatti non perde tempo a mettere i bastoni tra le ruote a Irene.

Chi è Eva Riccobono, Antonia la Tour in Made in Italy?

Eva Riccobono Interpreta Antonia In Made In Italy. Credits: Mediaset

Eva Riccobono è una modella, un’attrice e conduttrice televisiva di origini siciliane. Eva Riccobono debutta nel mondo del cinema nel 2008, quando recita nel film Grande, grosso e… Verdone. Nel 2015 l’attrice recita ne Le frise ignoranti, accanto a Lino Banfi e Francesco Pannofino.

Antonia la Tour in Made in Italy

In Made in Italy Eva Riccobono recita nel ruolo di Antonia la Tour, una delle modelle di Giorgio Armani.

Chi è Stefano Fregni, Elio Fiorucci in Made in Italy?

Stefano Fregni alla Premiere Di Romolo + Giuly. Credits: Ernesto Ruscio/Getty Images

Stefano Fregni è un attore di cinema e di teatro italiano. Lo ricordiamo soprattutto per aver recitato in film come La grande bellezza, Caravaggio, La terza madre e Alaska. Tra i progetti per la televisione ricordiamo invece La guerra mondiale italiana, 1993 e Io ricordo Piazza Fontana.

Elio Fiorucci in Made in Italy

Nella serie tv Made in Italy Stefano Fregni interpreta il personaggio di Elio Fiorucci. Stiamo parlando del noto stilista di moda italiano che alla fine degli anni ’60 prende in mano l’attività paterna indirizzandola soprattutto al mondo della moda anglosassone. Già nel 1970 Elio Fiorucci inizia la produzione di abiti per il tempo libero, jeans in particolare, con il marchio Fiorucci. I prodotti vengono distribuiti anche all’estero, prima in Europa e poi in Giappone, Stati Uniti e Sud America.

Chi è Gaetano Bruno, Walter Albini in Made in Italy?

Gaetano Bruno Interpreta Walter Albini in Made In Italy. Credits: Mediaset

Si unisce al cast di Made in Italy anche l’attore siciliano Gaetano Bruno. Lo ricordiamo per aver preso parte a importanti fiction e serie tv come 1993, 1994, Il Cacciatore e La mafia uccide solo d’estate. Nel corso della sua fortunata carriera l’attore recita anche in film come Martin Eden, Una storia senza nome e L’ora legale.

Walter Albini in Made in Italy

Walter Albini è stato un importante stilista italiano ritenuto probabilmente il padre della moda prêt-à-porter. Si tratta di quella moda che esce dagli atelier per produrre vestiti in taglie standard. A lui dobbiamo la nuova donna in giacca, pantaloni o chemisier con uno stile moderno, ironico e naturale.

Chi è Achille Marciano, Gianni Versace in Made in Italy?

Achille Marciano Interpreta Gianni Versace in Made In Italy. Credits: Mediaset

Nel cast di Made in Italy incontriamo anche l’attore di cinema e teatro Achille Marciano, ricordato soprattutto per aver recitato in film come Dio salvi la regina e Leonora Addio. Sul piccolo schermo lo vediamo impegnato sul set di Made in Italy dove interpreta il ruolo di Gianni Versace.

Gianni Versace in Made in Italy

Come poteva mancare Gianni Versace tra i grandi della moda italiana? Stiamo parlando dello stilista e imprenditore italiano fondatore della casa di moda che porta il suo nome. Ricordato per il suo stile originale ed eclettico tipico delle sfilate e le campagne pubblicitarie conosciute in tutto il mondo, Gianni Versace viene assassinato la mattina del 15 luglio 1997 con due colpi di pistola da un fanatico tossicodipendente.

Ricordiamo le parole del noto regista Franco Zeffirelli sulla scomparsa dell’amico Gianni:

«Con la morte di Versace l’Italia ed il mondo perdono lo stilista che ha liberato la moda dal conformismo, regalandole la fantasia e la creatività.»

Chi è Caterina Carpio, Miuccia Prada in Made in Italy?

Nel grande cast di Made in Italy troviamo anche Caterina Carpio, attrice di cinema e teatro ricordata per film come L’ultima ruota del carro e fiction come Don Matteo 11.

Miuccia Prada in Made in Italy

Nipote di Mario Prada, Miuccia è una stilista e imprenditrice italiana nota per aver guidato e trasformato l’azienda di famiglia in una delle case di moda più famose del mercato internazionale. Nel corso della sua carriera Miuccia Prada consegue numerosi premi per l’originale visione, innovazione e contributo alla moda internazionale.

Nel 2000 ottiene l’Honorary Doctorate del Royal College of Art di Londra e l’Honorary Award del New Museum of Contemporary Art di New York.

Nel 2005 Time Magazine la sceglie inoltre tra le 100 persone più influenti al mondo, per aver “provocato e influenzato nel corso degli anni i colleghi con la sua sensibilità eccentrica ed estremamente personale”.

Chi è Silvio Cavallo, Gianfranco Ferré in Made in Italy?

Completa il cast degli stilisti famosi di Made in Italy l’attore Silvio Cavallo, qui nel ruolo di Gianfranco Ferré.

Gianfranco Ferré in Made in Italy

Tra gli esponenti del made in Italy troviamo anche Gianfranco Ferré, fondatore della Gianfranco Ferré Spa. La sua carriera ha inizio negli anni ’70 concentrandosi sulla creazione di bigiotteria e accessori. Da qui Ferré inizia a collaborare con Walter Albini e Christine Baily. Dopo i suoi viaggi in India fatti di ricerche e ispirazione, lo stilista fonda la sua maison e assume la direzione artistica della casa francese Christian Dior.

Completano il cast

Nel cast di Made in Italy troviamo anche l’attore Paolo Bufalino nei panni di Sergio Galeotti, il cofondatore della Giorgio Armani, mentre Bebo Storti recita nel ruolo di Beppe Modenese. Infine ricordiamo anche gli attori Saul Nanni e Wayne Maser nei rispettivi ruoli di Flavio (un fotomodello) e del fotografo Richard Avedon. A completare invece la redazione di Appeal c’è Giulia Manzini nel ruolo della segretaria Silvana.