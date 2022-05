made-in-sud,-lorella-boccia-fa-una-tremenda-gaffe-in-diretta-tv-“che-figura-di-…”

Nella serata di ieri, lunedì 2 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Made in sud, ovvero il programma condotto da Lorella Boccia e Clementino. Il fortunato show di Rai 2 sembra che stia avendo un grandissimo successo, nonostante il cambio di conduzione. Ricordiamo infatti che lo fino allo scorso anno era condotto da Stefano De Martino, quest’anno impegnato con il serale di Amici di Maria De FIlippi. Ebbene, sembra che il pubblico stia rispondendo molto bene e le prime puntate sono state piuttosto seguite dal pubblico di Rai 2. Ad ogni modo, sembra che nel corso della puntata di ieri, la conduttrice Lorella Boccia è stata protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto?

Made in sud, Lorella Boccia protagonista di una clamorosa gaffe

Nel corso della puntata di Made in sud, andata in onda ieri lunedì 2 maggio 2022 sembra proprio che la conduttrice Lorella Boccia sia stata protagonista di una gaffe. All’inizio della trasmissione, la conduttrice ha dato il via alla puntata direttamente dal centro della platea ma pare che si sia accorta un pò dopo di essere già in onda. I telespettatori a casa, hanno così sentito un fuorionda di Lorella, piuttosto imbarazzante.

Un fuori onda imbarazzante della conduttrice non passa inosservato al pubblico di Rai 2

“Che figura di mer***a”, avrebbe detto Lorella. Non si è capito effettivamente a cosa la conduttrice si riferisse, ma una cosa è certa ovvero che quella frase l’ha effettivamente detta. Secondo alcuni telespettatori pare che stesse scherzando con i presenti in sala. Poi dopo aver capito di essere in onda, la conduttrice avrebbe salutato i telespettatori e iniziato la puntata nel migliore dei modi.

Conduzione in solitaria per Lorella, Clementino positivo al Covid

Per la puntata di ieri, pare che Lorella fosse da sola, visto la positività al Covid di Clementino, sostituito da Maurizio Casagrande. Ad un certo punto della serata, poi Lorella si è collegata con Clementino. “Sto bene ma purtroppo non posso muovermi da casa. Ho raffreddore e mal di gola”. Queste le parole del rapper che spera di poter tornare già la prossima settimana.

