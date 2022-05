Made in Sud, perché Lorella Boccia non c’è in puntata? Cosa è successo? Come sta adesso?

Stasera, come ogni lunedì, su Rai 2 c’è Made in Sud, ma – come avrete notato – manca Lorella Boccia, conduttrice dello show comico al fianco di Clementino: cosa è successo? Perché non è presente in puntata? Purtroppo c’entra il Covid… Leggi anche: Niccolò Presta, chi è il marito di Lorella Boccia? Età, genitori, Paola Perego, lavoro, Instagram Lorella…

Mi piace: Mi piace Caricamento...