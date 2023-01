Madeireira é autuada em mais de R$ 72 mil por transportar, armazenar e vender madeira sem documentação, em Presidente Prudente

Polícia Ambiental constatou diversas irregularidades em dois pátios da empresa e em caminhões de transporte de carga. Madeireira é autuada em mais de R$ 72 mil, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Ambiental

A Polícia Ambiental divulgou, nesta quinta-feira (26), que autuou uma madeireira em mais de R$ 72 mil por transportar e armazenar madeira sem Documentação de Origem Florestal (DOF), em Presidente Prudente (SP).

Segundo informações dos policiais, a ocorrência foi registrada na última segunda-feira (23) e, durante fiscalização em uma empresa na Vila Aristarcho, foram constatadas diversas irregularidades. No primeiro pátio, foram encontrados os seguintes delitos:

50,673 metros cúbicos (m³) de madeira sem licença válida para o tempo do armazenamento em depósito;

Venda de 79,113 m³ de madeira sem licença válida para todo tempo de viagem;

Recebimento para fins comerciais de 28,907 m³ de madeira sem exigir a licença do vendedor, devido um caminhão trator com semirreboque estar no pátio da empresa carregado com madeira nativa sem documentação.

Madeireira é autuada em mais de R$ 72 mil, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Ambiental

Em outro pátio, havia mais irregularidades como:

Depósito de 0,95 m³ de madeira sem licença válida para todo tempo de armazenamento; e

Venda de 23,575 m³ de madeira sem licença válida para todo tempo de viagem.

Ainda em fiscalização, foi localizado na marginal da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) um segundo semirreboque também carregado com madeira nativa.

O caminhão trator e os dois semi reboques foram conduzidos até o pátio da Polícia Ambiental em Presidente Prudente e, após mensuração, totalizou 59,8491 m³ de madeira da espécie garapeira em diversos cortes.

A empresa transportadora proprietária do caminhão trator e do semi reboque foi autuada por transportar madeira sem DOF, com multa no valor de R$ 17.954,73.

Ao todos, as multas somam o valor de R$ 72.635,43.

A madeira do transporte foi depositada na sede da Polícia Ambiental de Presidente Prudente.

A Polícia Ambiental ainda salientou que por haver um grande volume de madeira, a mensuração, elaboração das multas e apreensão da madeira foram encerradas nesta quarta-feira (25).

Madeireira é autuada em mais de R$ 72 mil, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Ambiental

Madeireira é autuada em mais de R$ 72 mil, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Ambiental

Madeireira é autuada em mais de R$ 72 mil, em Presidente Prudente (SP)

Polícia Ambiental

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa