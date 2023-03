Documento emitido pelos Bombeiros atesta que prédio tem condições de segurança contra incêndio. Madeireira incendiada em Pindamonhangaba não tinha AVCB, diz Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou neste sábado (25) que a madeireira atingida por um incêndio de grandes proporções em Pindamonhangaba não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta que o prédio tem condições de segurança contra queimadas.

As chamas começaram na noite de sexta-feira (24) e o combate ao fogo se estendeu ao longo da madrugada. Por volta das 8h deste sábado, bombeiros ainda estavam no local no rescaldo da ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Incêndio de grandes proporções atinge madeireira em Pindamonhangaba, SP

A madeireira fica na rua Armando Marcondes Machado, no bairro Alto do Cardoso. Segundo a corporação, madeiras e um caminhão foram atingidos e ficaram totalmente destruídos.

O telhado também ficou danificado e colapsou. Apesar dos estragos, ainda não há como saber o tamanho do prejuízo. Neste sábado, a Defesa Civil interditou preventivamente o prédio até uma nova análise de equipes de engenharia.

Ainda segundo os bombeiros, a área atingida foi de aproximadamente 300 metros quadrados. Foram utilizadas seis viaturas, 13 agentes e cerca de 180 mil litros de água.

Ninguém responsável pela madeireira foi localizado para falar sobre o assunto até a publicação da reportagem.

