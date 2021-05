Madeleine senza burro. Ricetta facile e leggera.

Le Madeleine al limone sono dei dolcetti di origine francese amatissimi anche da noi in Italia, delle mini-tortine deliziose e molto profumate che si adattano a tante occasioni. Le madeleine vanno cotte in uno stampo apposito, che ci permette di realizzare dei bellissimi dolcini con la caratteristica forma a conchiglia.

La ricetta delle madeleine è molto semplice, ma c’è un piccolo trucchetto che sta dietro la buona riuscita di questo dolce: il lungo riposo dell’impasto in frigorifero. Per riuscire a ottenere delle vere madeleine gonfie e tondeggianti bisogna far riposare l’impasto in frigo da un minimo di tre ore fino a un massimo di 12 ore. Noi consigliamo di lasciarlo in frigorifero per tutta la notte.

La nostra versione delle Madeleine al limone è senza burro ed è leggera e profumata, per avere il massimo del gusto abbiamo aggiunto sia la scorza grattugiata che il succo di un limone. Noi abbiamo usato una teglia per madeleine piccole (da circa 6-7 centimetri l’una) e ne abbiamo ottenute 36 con tre infornate.

Per non far attaccare l’impasto alla teglia possiamo ungerla con un pochino di burro e farina oppure spruzzare un po’ di distaccante per teglie. Per avere delle madeleine con la forma perfetta di una conchiglia, è importante ricordare che lo stampo deve essere sempre pulito, senza residui di impasto precedente tra le fessure. Per questo, tra un’infornata e l’altra consigliamo di lavarlo velocemente oppure ripulirlo con cura con un tovagliolino umido.

Le Madeleine al limone sono dolcetti eleganti ed esteticamente molto carini, infatti possiamo servirle in un buffet di dolci, per una merenda o come pensierino goloso da portare a casa di parenti e amici. Nemmeno a dirlo, sono ottime anche da gustare a colazione, con una tazzina di caffè, una tazza di cappuccino o un bel tè caldo. Forza, prepariamole insieme e fateci sapere nei commenti come vi sono venute!

