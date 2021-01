madeleine-per-la-merenda-d’inverno

In inverno c’è spesso bisogno di una extra dose di coccole. E quando si parla di coccole, ognuno ha le sue del cuore. Una pausa, del tempo libero, per gli amici, l’amore, la famiglia. Un sabato in pigiama davanti a una serie TV, un massaggio in SPA dopo averlo sognato tutto l’anno, qualcosa di buono da mangiare che esca dalla routine. Per alcuni sono coccole salate e golose, per altri dolci e avvolgenti. A volte è il conforto di una tazza di latte bollente con miele e cannella, altre la semplicità di un quadratino di cioccolato fondente prima di dormire. Spesso, basta accendere il forno e lasciare che la cucina venga invasa dalla magia del profumo di madeleines alla cannella, la merenda perfetta per l’inverno.

Quando preparare le madeleine?

L’ideale è preparare le madeleine in mattinata: l’impasto infatti deve riposare almeno due ore in frigorifero prima di poter passare alla cottura in forno. Una tazza di caffè per riscaldarvi, pochi ingredienti semplici, e siete pronti a partire.

La ricetta delle madeleine

Ingredienti

2 uova



150 g di zucchero



150 g di farina 00



1 cucchiaino di lievito per dolci



2 cucchiai di latte o latte vegetale



125 g di burro



scorza di limone



cannella q.b.

Procedimento

Sbattete le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto spumoso a cui aggiungere la farina 00 setacciata, il lievito, il latte (se preferite anche vegetale), e il burro ammorbidito. Aggiungete a piacere cannella e scorza di arancia grattugiata, mescolate e siete pronti per trasferire il vostro impasto in frigorifero. Dopo due ore circa, mettetene un cucchiaio per volta nell’apposito stampo ad alveoli, infornate a 220° per i primi 4 minuti e proseguite per altri 6 minuti a 180°, tenendo sempre sotto controllo le vostre madeleines. Non riuscite più a resistere al profumo che si sprigiona dal forno? È il momento di sfornare le madeleine e apparecchiare la tavola per la vostra merenda d’inverno.

Le alternative alla cannella

Se non amate la cannella, o preferite alti sapori, potete sostituirla con la vaniglia o la noce moscata oppure lasciare che gli agrumi (invece che la scorza d’arancia potete utilizzare anche quella di limone) facciano il loro lavoro aromatico da soli, senza aggiungere altre spezie.