Madeleines al pesto di zucchine e basilico | deliziose bontà

Madeleines al pesto di zucchine e basilico, tipici della cucina francese, soffici e profumati delizieranno il palato di ospiti e familiari.

Madeleines al pesto di zucchine e basilico

Le Madeleines al pesto di zucchine e basilico, sono tipici della tradizione francese, soffici e morbidissimi a forma di conchiglia ,sono perfetti per deliziare gli ospiti come antipasto da accompagnare a salumi. Buonissimi e facili da preparare, non ne rimarrà nemmeno uno! Ma vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione per questa ricetta sprint strepitosa!

Tempi di cottura: 15 minuti

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempo di riposo : 30 minuti

Ingredienti per 24 madeleines

100 g di farina 00

90 g di farina di mandorle a grana fine

40 g di formaggio grattugiato

50 di basilico fresco

1 zucchina

4 uova

100 ml di olio extravergine di oliva

16 g di lievito istantaneo per torte salate

5 g di sale

Preparazione delle Madeleines al pesto di zucchine e basilico

Per realizzare questa ricetta, cominciate col lavare delicatamente le foglie di basilico fresco sotto acqua corrente, insieme alla zucchina, dopo aver tagliato le estremità, tamponatele con un canovaccio da cucina, trasferite il tutto spezzettato in una ciotola alta, aggiungete un pò di olio e con un minipimer, ma anche con un frullatore va benissimo, mixate il composto fino ad ottenere una consistenza omogenea.

Dividete gli albumi dai tuorli, montate gli albumi a neve ben ferma con il sale, aiutandovi con le fruste elettriche e lavorate il composto fino ad ottenere un composto vaporoso e sodo. Nei tuorli aggiungete il formaggio, l’olio, il lievito istantaneo per torte salate, le farine setacciate, in fine la crema di basilico e miscelate il tutto con un frustino elettrico, fino ad ottenere un composto spumoso. Fatto ciò, unite il composto dei tuorli con gli albumi aiutandovi con una spatola facendo movimenti dal basso verso l’alto, trasferite il composto in una ciotola e coprite con pellicola alimentare e lasciate riposare per 30 minuti in frigorifero.

Prendete una teglia per madeleines, imburrate e infarinate ogni stampo con l’aiuto di un cucchiaino. Riprendete l’impasto dal frigo, versatelo in una sac à poche con becco liscio e riempite tutti gli stampini, infornate a forno preriscaldato a 180 per 15 minuti. In fine, una volta sfornate lasciatele raffreddare, sfornatele e trasferitele in frigo in modo che abbiano la gobbetta che le caratterizza. Servite e gustate delle meravigliose bontà che conquisteranno il palato di tutti, buon appetito.

