madonna-e-la-figlia-lola:-“un-pezzo-del-mio-cuore”,-la-figlia-mette-in-mostra-l’ascella-pelosa

Madonna e Lola Ciccone, madre e figlia. Maria Lourdes Leon Ciccone, detta Lola, oggi ha 25 anni, nata dalla relazione che la madre ha avuto dal suo ex personal trainer, il cubano Carlos Leon, abbraccia forte sua madre. La foto postata da Madonna ha raggiunto in breve il mezzo miliardo di like: “Come pezzi del tuo cuore, camminando intorno a te”, ha scritto Madonna. Non manca il tocco trendy: Lola Ciccone mostra la sua ascella pelosa, in auge negli anni ’80 e già visto di recente in Emily Ratajkowski.

Lola Ciccone è una modella affermata

Ormai Lola Ciccone cammina con le sue gambe e non ha più bisogno di mamma. Oggi è una modella, scelta da Marc Jacobs che l’ha descritta con uno spirito giovane e una individualità unica. Trent’anni fa, Madonna si faceva fotografare con le ascelle non depilate e adesso sua figlia rilancia quella scelta. Segno che la personalità è un fattore di famiglia. La sensazione è che Lola Ciccone non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità: numerosi fan vorrebbero vederla debuttare come attrice in una produzione internazionale. È una strada che potrebbe intraprendere, considerati i suoi studi in arti performative, proprio come sua madre.

La vita sentimentale di Lola Ciccone

Lola Ciccone è cresciuta a Londra ma ha studiato a Parigi, per volontà di sua madre che ha sempre immaginato per sua figlia una formazione internazionale. Successivamente, ha conseguito il diploma alla Schools of Art di New York e ha frequentato l’Università in Michigan studiando arti performative. Si sa molto poco riguardo la sua vita privata, ma i tabloid hanno a lungo parlato di una relazione con l’attore Timothée Chalamet, che dopo “Homeland – Caccia alla spia” ha conosciuto il definitivo successo internazionale nel film di Luca Guadagnino, “Chiamami col tuo nome” nel ruolo di Elio.