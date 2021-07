madre-e-figlio-muoiono-avvelenati-in-panetteria:-la-triste-vicenda

Tragica scoperta questa mattina nella panetteria di un piccolo paese del nord Italia. Sul posto 118 e Carabinieri impegnati nelle indagini

I loro corpi sono stati trovati da una parente che ha poi dato l’allarme. Sul posto sono arrivati repentinamente sia gli operatori sanitari del 118 che gli uomini dell’Arma.

I paramedici hanno cercato con tutte le loro forze di salvare la vita ai due malcapitati, ma ogni sforzo è risultato vano. La coppia, madre e figlio, era già deceduta.

Sgomento e dolore tra gli abitanti del paesino, nemmeno 5000 anime, che ovviamente conoscevano i due, proprietari da generazioni di una panetteria. Il sindaco ha dichiarato: “Ci stringiamo ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze in queste momento terribile”.

Muoiono i titolari della panetteria, cordoglio cittadino per il piccolo paese

E’ accaduto in provincia di Cuneo, a Torre Mondovì, questa mattina verso le 8. Ad arrivare sul posto i soccorritori e gli investigatori della caserma locale.

Le due vittime sono B.M. di 47 anni e la madre, E.B. di 80. Erano titolari della panetteria Manuello in Via Umberto I nella quale hanno perso la vita. Un negozio storico del piccolo paese di poco più di 400 abitanti.

Dalle prime informazioni raccolte, pare che ha causare la morte dei due congiunti sia stato un avvelenamento da monossido di carbonio. All’arrivo del personale medico il laboratorio dove si trovavano era pieno di fumo.

Le due vittime, ormai prive di vita, sono state trovate una a terra e l’altra su di una sedia, il locale saturo di monossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi a causa di un guasto a un forno usato per la cottura del pane.

La prima ad accorgersi della disgrazia è stata la sorella e figlia delle vittime, arrivata al negozio, che era chiuso, proprio per dare una mano con il lavoro. All’esterno alcune persone già attendevano il loro turno per poter entrare.

Gianrenzo Taravello, il primo cittadino, ha così ulteriormente commentato: “Una tremenda tragedia per tutto il paese Manuello è la panetteria storica del paese, portata avanti da due generazioni. Il monossido purtroppo è un qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo”.