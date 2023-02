Mady Gio OnlyFans Gudagni fino a 100 mila euro mese 2023 tutte le foto video

Si fa chiamare Mady Gio, ha 28 anni, è italo romena e si guadagna da vivere “edsibendosi” su Only Fans, la community che raccoglie contenuti sostanzialmente erotici a pagamento. E a Le Iene ha raccontato di essersi trasferita in Svizzera per non pagare le tasse su Onlyfans.

In Tv Mady Gio ha mostrato le sue auto, tra cui una Lamborghini e una Porsche e ha raccontato di guadagnare decine e decine di migliaia di euro al mese. “Prima – ha raccontato a Le Iene – vivevo in una casa con due stanze da letto, un bagno, cucina e sala insieme” ora vive inb una villa e ha anche raccontato i suoi guadagni: 155mila euro a settembre e “solo” 109 mila a gennaio. Il suo forte, come si nota dalle foto, è il topless: quando lo ha mostrato per la prima volta ad agosto ha fruttato 169mila euro. “Gestisco tutto in piena autonomia: nessun media manager, il video se luce non è buona lo mando lo stesso, se si vede la cellulite non lo rifaccio. I miei fan cercano naturalezza e io gliela offro senza filtri. Ero una che indossava una maglia girocollo anche ad agosto, una sorta di Steve Jobs donna”.

Come ha fatto il salto di “qualità”? “mia sorella al mare mi ha chiesto di fare un video su TikTok. Un balletto stupido, solo che in pochi giorni su Instagram cominciano a seguirmi in massa e arrivo a un milione di follower. E sono i fan a dirmi di provare con Onlyfans. Solo che io non volevo fare porno e loro mi dicono: basta che vesti l’intimo e il costume da bagno. E così è andata”.

“Mi sentivo sbagliata a scuola, ma ora ricevo tantissimi apprezzamenti per il mio corpo, soprattutto dagli stranieri. Una donna più in carne non è sbagliata. Grazie a questo lavoro mi sono accettata e amata di più”.

Mata