Mãe arremessa sacola com balança de precisão sobre muro, mas filho acaba detido em flagrante por tráfico de drogas, no Conjunto Habitacional João Domingos Netto

Ela disse à polícia que ficou com medo, pois, além de ter uma medida protetiva contra o seu próprio filho, teve receio de ser presa com drogas em sua casa, em Presidente Prudente (SP). Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Conjunto Habitacional João Domingos Netto, em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira (6), no Conjunto Habitacional João Domingos Netto, em Presidente Prudente (SP).

Após denúncia de que o suspeito estaria com grande quantidade de droga para fracionamento e venda, em sua casa e em seu carro, a Polícia Civil se deslocou ao endereço fornecido e notou “movimentação típica de tráfico de drogas”.

Os agentes, então, abordaram o rapaz e, no carro em que ele estava, encontraram uma porção de maconha. Na casa onde ele havia acabado de sair, ao chamarem por moradores, os policiais avistaram a mãe do investigado correndo e arremessando uma sacola.

O objeto, no entanto, bateu no muro do vizinho e caiu no mesmo terreno. Dentro dele, havia uma balança de precisão, que foi apreendida.

Ao ser questionada, a mulher disse que ficou com medo, pois, além de ter uma medida protetiva contra o seu próprio filho, teve receio de ser presa com drogas em sua casa. Ela foi conduzida até a delegacia, mas foi liberada após depoimento.

Durante as diligências na casa da mãe do rapaz, os policiais ainda localizaram porções de maconha, cocaína e “petrechos para o embalo e fracionamento da droga”. Já na residência onde o investigado morava com a sua esposa, foi encontrada uma porção de cocaína. Os entorpecentes também foram apreendidos pela polícia.

Após audiência de custódia nesta terça-feira (7), o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (DP) de Caiuá.

