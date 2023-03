Mãe cobra por cirurgia para que filho de 6 anos consiga se alimentar e respirar direito: ‘é um sofrimento’

A empreendedora Débora Machado, de 28 anos é mãe do pequeno Ayrton Machado, de 6 anos, que tem problemas com adenoide e amigadalite e não consegue realizar a cirurgia no Hospital da Criança, em Boa Vista. Pequeno Ayrton sobre com problemas para respirar e para comer

Arquivo Pessoal/Débora Machado

“Só queria diminuir o sofrimento dele e acabar logo com isso, fazendo a cirurgia que ele tanto precisa”, diz a empreendedora Débora Machado, de 28 anos. Ela é mãe do pequeno Ayrton Machado, de 6 anos, que há um ano e meio foi diagnosticado com problemas sérios de adenoide e amigdalite. A condição dificulta sua respiração e alimentação em 95%. Ela não consegue marcar a cirurgia para o filho no Hospital da Criança e cobra providências.

A cirurgia se chama adenoamigdalectomia e consiste na remoção das adenóides e amígdalas, num único procedimento. Desacreditada com o Hospital da Criança, ela começou uma campanha para arrecadar o dinheiro necessário para pagar o procedimento em um hospital particular.

O g1 procurou a Prefeitura de Boa Vista, responsável pelo Hospital da Criança, e questionou o motivo pelo qual a cirurgia não pode ser feita, mas até o momento não obteve resposta.

“Pelo desespero de estar vendo o meu filho sofrendo sem conseguir respirar direito, eu criei a campanha para ver se eu consigo diminuir o sofrimento dele e acabar logo com isso fazendo a cirurgia que ele tanto precisa. É muito difícil a pessoa não conseguir respirar e se alimentar direito”, diz a mãe.

Problemas para respirar

A mãe do jovem Ayrton relata que ele apenas dorme com a boca aberta por conta do problema

Arquivo Pessoal/Débora Machado

A adenoide de Ayrton compromete sua respiração e a sua alimentação. Com 95% das vias obstruídas, ele não consegue comer direito, respira com dificuldades, dorme de boca aberta, tem problemas com inflamações com frequência e a audição comprometida. Para Débora, a cirurgia é uma urgência.

“Sem a cirurgia, ele vai continuar inflamando a garganta e amígdalas, prejudicando a audição também. Saturação é prejudicada também pelo grande esforço para respirar e ele desenvolveu apneia do sono. Ele não consegue se alimentar corretamente, não ganha peso. Ele tá com 6 anos e 20 quilos e ele é uma criança alta. O peso dele está bem abaixo do que era para ser”, disse a mãe.

A condição também tem afetado o desenvolvimento da criança. A mãe relata que o filho está com problemas e peso e com dificuldades para mastigar os alimentos. Por conta disso, até a educação na escola tem sido prejudicada.

“Ele ficou a semana passada inteira sem ir para a escola, faltando o tempo todo por não ter condição de ir com a garganta inflamada. Ele sempre tem febre e tudo isso prejudica e agora mais ainda. Parece que vai ficando pior, piorando cada vez mais”.

Ela procurou o Hospital da Criança para marcar a cirurgia, mas não obteve uma estimativa de data para realizar o procedimento. Ela disse ainda que outras mães estão com dificuldades para marcar a cirurgia.

“Desde o ano passado eu tento contato com o pessoal do Hospital da Criança e eles falam que não tem previsão para fazer a cirurgia, sempre isso. A direção do hospital entrou em contato comigo e falou que infelizmente não tinha uma previsão de data pois ia precisar de médicos e a fila está muito grande. Ela até enfatizou dizendo que a fila nunca esteve tão grande como está agora”.

Com isso, Débora decidiu divulgar um vídeo relatando o problema e começou uma campanha para conseguir o dinheiro no setor privado. Ela relata que a intenção era ser ouvida pelas pessoas.

“Outras mãezinhas já entraram em contato comigo relatando o mesmo problema, que tentam contato, a mesma situação… Relatam que, assim como eu, não sabem mais o que fazer e, pelo o desespero de estar vendo o meu filho sofrendo sem conseguir respirar direito, eu criei a campanha para ver se eu consigo diminuir o sofrimento dele e acabar logo com isso fazendo a cirurgia que ele tanto precisa. É muito difícil a pessoa não conseguir respirar e se alimentar direito”.

Para acessar a campanha de arrecadação feita por Débora, basta acessar o link.

