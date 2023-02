Mãe de adolescente que morreu na Barra dos Coqueiros acredita que filha foi vítima de espancamento

A declaração de óbito aponta a causa da morte como sendo um infarto no miocárdio por possível intoxicação. Mãe de adolescente que morreu na Barra dos Coqueiros acredita que filha foi espancada

A mãe da jovem Stefany Andreia Santos Nascimento, de 16 anos, que está tendo a morte investigada pela Polícia Civil, acredita que ela foi vítima de um espancamento na madrugada desta segunda-feira (21). Porém, na declaração de óbito, a causa da morte foi apontada como sendo um infarto do miocárdio por possível intoxicação.

Segundo Elisandra dos Santos, o último contato de Stefany foi na madrugada da segunda, quando ela ligou dizendo que retornaria de uma festa em uma casa na Barra dos Coqueiros.

A jovem teria sido socorrida por amigos e levada para um hospital da Barra, mas não resistiu e morreu no local.

Elisandra disse que esteve no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento do corpo e verificou que a filha apresentava sinais de espancamento, com ferimentos no rosto, braço e boca.

Já o Instituto Médico Legal informou que o corpo não apresentava nenhuma lesão externa suficiente para ter provocado a morte. Por isso, foi coletado material biológico para análises durante o inquérito policial. O resultado deve ficar pronto entre 10 e 15 dias.

Qualquer informação sobre a morte por ser repassada para o Disque Denúncia, através do telefone 181. Não é preciso se identificar.

