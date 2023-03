Mãe de ator de SC que desapareceu no RJ relata angústia por notícias do filho: ‘Conversava todos os dias’

Maria das Dores conta que recebe apoio e pede que pessoas ajudem na procura por Jefferson Machado Costa. Ele está desaparecido desde 27 de janeiro e Polícia Civil do RJ investiga caso. Maria da Dores e Jefferson Machado

Reprodução/Redes sociais

Maria das Dores Estevão Machado, mãe do ator catarinense Jefferson Machado Costa, desaparecido no Rio de Janeiro, tem passado dias de angústia à espera de notícias sobre o paradeiro do filho. Ele não é mais visto desde 27 de janeiro e a Polícia Civil fluminense investiga o caso.

“São 40 e poucos dias sem o meu filho, e a gente conversava todos os dias. É complicado. É só oração, oração. Mas eu espero que esta semana eles [policiais] tenham alguma notícia para nós”, relatou a mãe.

Jefferson, 44 anos, e a família são de Araranguá, no Sul catarinense. Com experiência no jornalismo, na atuação e em outras áreas, o ator de “Reis”, da Record, sumiu após sair de uma casa na Zona Oeste do Rio.

A mãe contou que tem recebido apoio tanto de pessoas de Santa Catarina como do Rio de Janeiro, além dos amigos da família. Ela acredita que a divulgação do caso de Jefferson ajude nas buscas.

“Isso vai fazendo com que as pessoas se sensibilizem e procurem. Procurem inclusive nos hospitais. Porque eu sei que a polícia está fazendo a parte dela, mas eles têm segredos de profissão. Eles não podem ficar passando para a gente tudo o que eles vão colhendo de informações nesse inquérito”, relatou.

Jeff Machado

Redes Sociais/ Reprodução

Ela solicitou ajuda para procurar o filho. “Eu gostaria de pedir para as pessoas que visitam os hospitais olharem os jovens que estão internados”, resumiu.

“Eu não sei onde colocaram, se largaram o Jefferson na rua, se ele está na porta de uma igreja, se ele está na rua, como indigente. Eu não sei onde é que está o meu filho. Pode ser que ele esteja em um hospital, numa clínica boa, pode ser que ele esteja dentro de uma casa sob o domínio de um psicopata”, desabafou.

A mãe também fez elogios a Jefferson.

“Moço inteligente, estudioso, de um coração humano. Uma pessoa que tem oito cachorros setter, como ele tem, é uma pessoa do bem, é uma pessoa de Deus. Meu filho não merece isso, ninguém merece”.

A espera por notícias tem sido complicada para Maria. “É muito difícil. A dor, o sofrimento, a insegurança, a incerteza. Tu vais almoçar, tu não tens fome. Tu ficas tomando remédio para se manter, para esperar. Hoje é segunda-feira [13]. O que será que vai acontecer esta semana? Eu peço a Deus ‘Deus, traz meu filho são e salvo’”.

Quem é Jeff Machado

Jeff Machado tem um currículo que transita entre jornalismo, atuação, produção e voluntariado. Em Santa Catarina, chegou a trabalhar como colunista social em revistas de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, e Florianópolis.

Ele saiu do estado de origem em 1997, quando passou a se profissionalizar, estudando atuação e outros temas, como direito, comunicação social e atuação.

Jeff Machado

Reprodução/Redes sociais

Em 2008, após 10 anos vivendo no eixo Rio-São Paulo, mudou-se para Florianópolis. Na capital catarinense, atuou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV.

No estado, também exerceu voluntariado como assessor de imprensa e produtor em eventos beneficentes.

O Rio de Janeiro voltou a ser casa de Jeff em julho de 2014 . Na novela “Reis”, que estreou em março de 2022, Machado interpretou um soldado filisteu.

Jeff Machado em ‘Reis’, novela da Record

Divulgação

Ele também é conhecido pelo amor a animais e era tutor de oito cães. A família, inclusive, só soube do desaparecimento após os animais serem encontrados abandonados pela Zona Oeste do Rio de Janeiro – dois animais morreram e um não foi encontrado.

Os cães era chipados e identificados com o nome de Jeff, segundo a família.

Investigação

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil do Rio abriu um inquérito e apara o desaparecimento do ator.

Uma nova pista surgiu no caso. A família descobriu que a senha de serviço de nuvem – onde se armazena arquivos virtualmente – foi alterada, e a localização do celular por GPS foi desabilitada.

Parentes não acreditam que essas mudanças foram feitas pelo ator. Entre os familiares, cresceu a desconfiança de que Jefferson foi vítima de um golpe e que pode estar em poder de uma ou mais pessoas conhecidas dele.

As mudanças foram feitas no dia 7 de fevereiro, 11 dias após a família formalizar o registro na Polícia Civil.

