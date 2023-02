Mãe de bebê morto após surto de diarreia critica Maternidade de Campinas: ‘A atenção que precisou ter, ele não teve’

Ana Paula Santos trata morte do filho como falha médica e diz acreditar que bebê estaria vivo caso estrutura fosse adequada. Metade dos leitos da unidade foi interditada pelo Devisa por falta de profissionais. Mãe de bebê morto após surto de diarreia critica atendimento da Maternidade de Campinas

Mãe de um dos três bebês mortos após surto de diarreia na Maternidade de Campinas (SP), a dona de casa Ana Paula Santos falou neste sábado (25) pela primeira vez sobre o caso e tratou a morte do filho como falha médica, criticou o atendimento recebido e a estrutura da unidade, que teve 20 leitos de UTI Neonatal interditados por falta de profissionais.

“É muita criança para pouco profissional. Minha revolta é que meu filho estava bem, perfeito. Houve esse caso de diarreia, infecção hospitalar, pode acontecer. Eu acredito que se tivesse profissional o tanto que tem que ter no hospital, meu filho estaria vivo. A atenção que ele precisou ter, ele não teve”, afirmou.

A causa das três mortes notificadas ainda estão sob investigação, mas, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), pode ter relação com o surto, que causa diarreia e ocorreu entre 6 e 9 de fevereiro.

A Maternidade questiona a relação dos óbitos com o surto, alega crise financeira e fala sobre a falta de leitos na rede, uma vez que há dificuldade para transferência dos pacientes para outras unidades – veja posicionamento abaixo.

Mentiras no atendimento

Ana Paula contou que o quadro de diarreia pelo qual o filho recém-nascido passou poderia ter sido causado pela fórmula do leite usado na Maternidade, uma questão que está em investigação pelas autoridades de saúde.

A dona de casa criticou o desencontro de informações, e tratou o caso como mentiras no atendimento, tanto da enfermagem como dos médicos.

“A enfermagem para mim, ali, falhou muito. Todos os dias eu perguntava: ‘como está meu bebê? Como está meu bebê?’ ‘Seu bebê está ótimo, ele está estabilizando, está diminuindo o fluxo da evacuação’. E era tudo mentira. Cada médico falava uma coisa para mim. Teve uma médica que passou e falou para mim e falou que ele tinha evacuado só três vezes. Em outro período do plantão, a médica falou que tinha evacuado nove vezes. Então, o tempo todo, uma semana de mentira. Os médicos ocultaram muita coisa”, criticou.

Sobre essa reclamação, a Maternidade de Campinas informou que os pais têm total acesso ao prontuário médico e aos procedimentos adotados com os pacientes.

Diarreia e causa da morte

Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas, a causa das mortes dos bebês está em investigação. No caso do bebê de Ana Paula, ela mostra documento em que aponta, entre os eventos que levaram ao óbito, a diarreia.

“Ele teve três paradas cardíacas, e uma desidratação profunda, diarreia profunda. Ela falou pra mim que essa desidratação dele não foi de dois dias, já vinha para mais de semana”, diz.

Justiça

A dona de casa disse esperar Justiça para o caso que terminou com o óbito de seu filho, que considera vítima de falha médica.

“Nada vai trazer meu filho de volta. Nada mesmo. Mas espero ter uma justiça para isso, não foi só o meu. Espero que outras mães que vejam isso, que tá acontecendo isso, se posicionem também. A gente tá falando de vida. É um filho, ele poderia para estar comigo. Nada tira da minha cabeça que foi falha médica”, completa.

Hospital Maternidade de Campinas

Patrícia Teixeira/g1

Interdição por falta de médicos

A interdição de metade dos leitos de UTI Neonatal da Maternidade por falta de profissionais foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (23), mas já havia sido efetivada em 16 de fevereiro.

Em nota, o hospital admitiu o baixo número de médicos horizontalistas (que fazem as visitas diárias) e de profissionais fisioterapeutas. A direção afirma que o hospital enfrenta “uma crise financeira grave, o que dificulta a contratação de novos profissionais”.

Por conta dessa crise financeira, a instituição ingressou com pedido de recuperação judicial, em trâmite na 10ª Vara Cível de Campinas.

Instituição filantrópica, a Maternidade é responsável por 40% dos nascimentos em Campinas e também atende a demanda regional. Ao todo, 60% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o restante é de planos.

Com a interdição, a Secretaria de Saúde iniciou um processo de transferência de gestantes para outros locais especializados.

“A Secretaria de Saúde está transferindo para o Caism [Hospital da Mulher da Unicamp] e para o Hospital da PUC-Campinas as gestantes que estiverem com risco de parto prematuro, para que, ao nascerem, os bebês já sejam internados na UTI Neonatal desses hospitais”, informou a prefeitura.

O que diz a Maternidade?

Em nota enviada às 21h46 desta sexta (24), a Maternidade de Campinas afima que não há qualquer relação entre o óbito ocorrido na quinta com o surto de diarreia, conforme notificado pela prefeitura de Campinas. O hospital, entretanto, não informa a causa da morte, e destaca que por força de lei não pode dar detalhes sobre pacientes.

A administração do hospital também manifestou em seu esclarecimento surpresa com uma autuação do Devisa por ainda manter 31 bebês em sua UTI neonatal após a intedição de 20 leitos, alegando que a responsabilidade de transferencia para outros hospitais é da Central de Regulação de vagas.

Veja a nota na íntegra:

“O Hospital Maternidade de Campinas foi surpreendido, na tarde desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, ao receber um auto de infração, emitido pelo Departamento de Vigilância em Saúde, por manter internados 31 bebês em sua UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, após a interdição de 20 leitos, “devido ao número insuficiente de profissionais para atendimento dos bebês”. Também foi surpreendido com a informação fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde à Imprensa, sem qualquer comprovação, que relacionou a possibilidade do óbito de um bebê ocorrido ontem, dia 23, ao surto de diarreia detectado entre os dias 6 e 9 de fevereiro e já devidamente controlado.

Lembrando que o Hospital Maternidade de Campinas tem a maior UTI Neonatal da Região Metropolitana de Campinas e atende prematuros extremos por ser referência para gestação de alto risco, a instituição esclarece à população que:

1) Não há qualquer relação entre o óbito ocorrido ontem com o surto de diarreia que foi controlado no dia 09/02/2023, como já constatado pela própria Prefeitura de Campinas e pela Vigilância Sanitária. Por força da lei, o Hospital é impedido por fornecer quaisquer informações sobre seus pacientes, devido ao sigilo profissional. Vale lembrar, no entanto, que a UTI Neonatal atende recém-nascidos a partir de 390 gramas, com malformações e outras comorbidades, sendo referência para prematuridade extrema.

2) Além disso, na data de hoje, dia 24 de fevereiro, o Hospital Maternidade foi novamente autuado pela Vigilância Sanitária por manter o atendimento a 31 recém-nascidos internados na UTI. A transferência dos bebês internados em sua UTI Neonatal depende, imprescindivelmente, da disponibilidade de vagas em outros hospitais no Estado de São Paulo. Essa transferência não pode ser feita pela Maternidade de Campinas, sendo uma função exclusiva da Central de Regulação do Governo Estadual e operacionalizada pela Prefeitura de Campinas. Desta forma, os bebês seguem internados porque o serviço público não teve a capacidade de transferir os recém-nascidos para outras unidades conveniadas ao SUS – Sistema Único de Saúde. Sem a designação do local pela Central de Regulação para onde transferi-los, a Maternidade não pode, simplesmente, remover os bebês de sua UTI ou dar alta para aqueles que seguem necessitando de tratamentos intensivos.

3) De 23/02 para 24/02, ocorreram duas altas, o que reduziria, em princípio, o número de bebês internados. No entanto, o hospital atendeu neste período duas emergências, cujos bebês necessitaram de vagas na UTI. Por princípio ético, moral e legal, as gestantes e os bebês receberam todo o atendimento médico adequado e necessário aos recém-nascidos, prematuros, que precisaram ser internados na Unidade de Terapia Intensiva, mesmo com o número de leitos ocupados sendo superior ao determinado pela Vigilância Sanitária.

4) A falta de vagas é um problema crônico e que existe há muito tempo diante também da incapacidade do Poder Público de financiar os serviços para que as instituições possam atender de maneira adequada a população, acabando com a sobrecarga e com a superlotação não apenas na Maternidade de Campinas, como em outros serviços que atualmente atendem o SUS, como o Hospital Celso Pierro, da PUC, e o Caism da Unicamp.

5) Recordamos que o motivo da interdição é a quantidade de profissionais médicos horizontalistas (que fazem as visitas diárias) e de profissionais fisioterapeutas para atender os 36 leitos da UTI. A instituição conta com cerca de 30 profissionais para uma escala de 240 plantões mensais para o atendimento aos pacientes. A necessidade atual seria de mais dois médicos com especialização em Neonatologia para os plantões diários na escala de horizontalistas, tendo em vista que o hospital já possui dois médicos nessa função (com permanência de apenas 4 horas). A direção do Hospital informa que não há profissionais disponíveis no mercado e que a contratação já estava e continua aberta aos interessados.

6) A Maternidade de Campinas emprega quase 1.000 funcionários diretos e 600 colaboradores indiretos, realiza cerca de 750 partos por mês, dos quais 60% pelo SUS – Sistema Único de Saúde. São, ao todo, mais de 7.000 atendimentos mensais, considerando consultas e outras assistências às gestantes, mães e recém-nascidos. E tem, ainda, absorvido parte dos pacientes do CAISM da UNICAMP, onde os “leitos neonatais encontram-se em reforma desde o segundo semestre de 2021 e tem sobrecarregado os leitos municipais”, conforme nota da própria Secretaria de Saúde”.

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo