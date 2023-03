Mãe de criança carregada por torcedor que invadiu campo e agrediu jogador no RS é ouvida pela polícia

Mulher foi identificada e intimada a depor pela Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Polícia Civil. Ela é casada com o torcedor que invadiu o campo. Polícia busca descobrir se ela também estava no estádio durante a confusão. Mãe (de branco) de criança carregada por torcedor que invadiu campo e agrediu jogador foi ouvida nesta segunda-feira (27) pela polícia

Reprodução/RBS TV

A mãe da criança carregada nos braços pelo torcedor que invadiu o campo e agrediu um jogador no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, foi ouvida pela polícia na tarde desta segunda-feira (27).

Ela compareceu à 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre acompanhada de uma irmã do marido. Durante a tarde, o torcedor também foi à delegacia e prestou depoimento à polícia.

O caso aconteceu no domingo (26), após o jogo entre Internacional e Caxias, e gerou duas investigações da Polícia Civil.

ge: Jogador do Caxias sofre fratura no nariz após briga

ge: Súmula relata mais sete expulsões e agressão de segurança

De acordo com a delegada Sabrina Doris Teixeira, a mulher é casada e mora junto com o torcedor que invadiu o campo. A polícia agora busca descobrir se ela também estava no estádio durante a confusão.

O Conselho Tutelar de Canoas, cidade onde a família reside, informou que não foi oficiado do fato e que não deve tomar medidas sobre o caso. “No momento, não há medidas de proteção a serem aplicadas por este órgão, visto que a criança foi entregue a genitora”, diz a conselheira tutelar e coordenadora geral dos conselhos tutelares de Canoas, Flávia Gonçalves.

Torcedor com criança no colo agride jogador do Caxias no Beira-Rio em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O caso

Um torcedor do Internacional invadiu o campo com uma criança no colo após a partida entre o time e o Caxias, neste domingo, no Estádio Beira-Rio, e agrediu um jogador do time adversário e um cinegrafista da RBS TV. A partida era válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Veja as imagens abaixo.

O homem de 33 anos é morador de Canoas, na Região Metropolitana, e não tem antecedentes criminais. De acordo com a delegada, ele faz parte de uma torcida organizada do Inter.

A Polícia Civil abriu duas investigações para apurar o caso. O primeiro inquérito vai apurar as agressões e a invasão de campo, enquanto o segundo investiga eventual crime contra a criança.

A Delegacia da Criança e do Adolescente trabalha com a hipótese de exposição de uma criança a um vexame ou constrangimento por parte do responsável ou cuidador. O crime está previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e prevê pena de seis meses a dois anos de detenção.

A menina também deve passar por exames, para verificar se ela sofreu alguma lesão durante a confusão.

O Ministério Público (MP) disse que aguarda as imagens oficiais e a identificação dos envolvidos para analisar o material e, então, se manifestar.

O Sport Club Internacional disse repudiar a situação e que trabalha na identificação das pessoas que invadiram o gramado. O clube colocou as imagens das câmeras do estádio à disposição da polícia e avalia punições previstas em seu estatuto, como a suspensão ou o afastamento dos torcedores do quadro social.

Torcedor invade campo com filha no colo para agredir jogador do Caxias em Porto Alegre

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi