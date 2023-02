Mãe de criminoso que fez funcionária de shopping refém testemunhou feminicídio do filho contra a ex-mulher

Felipe Gustavo Aquino de Souza foi preso após assaltar uma loja de joias e fazer uma vendedora de refém em Praia Grande (SP). Ex-companheira dele foi morta a tiros na capital paulista. Criminoso que fez refém em shopping no litoral de SP matou a ex-companheira a tiros

Reprodução e Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

A mãe de Felipe Gustavo Aquino de Souza, preso por roubar uma loja de joias e fazer uma funcionária de refém em um shopping em Praia Grande, no litoral de São Paulo, revelou à polícia detalhes sobre outro crime pelo qual ele é suspeito: a morte da ex-companheira. Segundo apurado pelo g1, a mulher confirmou às autoridades, na data do ocorrido, que o filho atirou na vítima.

O crime aconteceu no portão da casa de Felipe, no bairro Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, no dia 19 de dezembro. A vítima, que na época tinha 25 anos, levou seis tiros e teve a morte confirmada no Hospital Geral de Taipas. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM-Norte).

A mãe do suspeito, de 48 anos, confirmou à polícia, em depoimento feito no dia do crime, que ele foi o responsável pela morte. Segundo o relato, registrado em Boletim de Ocorrência (BO), Felipe morava com ela no imóvel após ter separado da ex-companheira, com quem teve dois filhos em um relacionamento de cinco anos.

Criminosos são presos após manter funcionária de joalheria refém por duas horas em shopping no litoral de SP

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Segundo registrado no boletim de ocorrência, a mãe revelou que estava no imóvel com o filho na data do crime, quando a ex-companheira dele chegou para buscar o filho mais novo, que tinha passado o fim de semana com o pai. Naquela hora, ela relatou ter ouvido disparos do lado de fora da casa e, quando saiu, encontrou a ex-companheira de Felipe no chão. Ele estava em pé e armado.

A mãe de Felipe contou à corporação, ainda, que questionou o que ele teria feito, mas o filho “saiu correndo” sem respondê-la. Ela afirmou que não sabia que o filho tinha uma arma de fogo em casa e que, após a fuga dele, chamou um vizinho para levar a vítima ao hospital.

A motivação para o feminicídio não foi divulgada. Porém, o g1 apurou que a vítima chegou a registrar, em fevereiro do ano passado, um boletim de ocorrência por violência doméstica, que seria resultado de uma crise ciúme de Felipe. O relato à polícia aconteceu na mesma delegacia e, na ocasião, o homem foi indiciado.

Ainda segundo apurado pelo g1, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) decretou a prisão preventiva de Felipe em dezembro de 2022.

Bandido mantém funcionária refém com a arma na cabeça em shopping no litoral de SP

Reprodução

Crimes anteriores de Felipe

Segundo a TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, Felipe teria cometido o primeiro crime em 2013, quando tinha apenas 15 anos. Na ocasião, ele teria participado de um assalto a um carro junto com outro adolescente – a cidade em que o caso ocorreu não foi informada.

Três anos depois, quando tinha 18, ele foi preso e condenado a cinco anos e meio de detenção por participar de organização criminosa, roubar e corromper menores de idade.

Leia mais:

Homem que fez refém em shopping é suspeito de matar a tiros a ex-mulher em SP

Saiba quem é o casal que fez mulher refém após assalto a shopping no litoral de SP

Tranquila e no celular: vídeo revela namorada de bandido ‘plena’ durante crime; assista

Entenda o caso do shopping

Os criminosos armados fizeram a funcionária da Vivara refém dentro da Pernambucanas. Segundo apurado pelo g1, dois bandidos roubaram a joalheria e, após o alarme do estabelecimento soar, correram para a loja de departamentos com a vítima.

A reportagem foi informada que muitas lojas no Litoral Plaza Shopping colocaram os funcionários para dentro e fecharam as portas.

Durante a negociação com os policiais, o homem chegou a exigir a presença de emissoras de televisão. Ele queria aparecer ao vivo como garantia de que não seria morto. Após duas horas de negociação, o casal libertou a refém e se rendeu à Polícia Militar.

Crime aconteceu em shopping de Praia Grande (SP)

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

Lojas

Em nota, a Pernambucanas confirmou a ocorrência, disse que segue à disposição das autoridades e que contribuirá com as investigações.

A Vivara disse, em nota, lamentar o que aconteceu e informou já ter prestado toda assistência aos colaboradores. A empresa disse, ainda, estar à disposição das autoridades policiais para apoiar nas investigações.

Consumidores vivem momentos de tensão durante roubo dentro de shopping em Praia Grande

Shopping

O Litoral Plaza Shopping confirmou por meio de nota, que houve uma tentativa de assalto à mão armada em uma joalheria.

A incursão foi percebida pela gerente do estabelecimento que acionou o botão de pânico, um equipamento de segurança disponibilizado pelo empreendimento a todos os lojistas. A equipe de segurança do shopping atendeu ao chamado e comunicou à Polícia Militar.

Policiais militares negociam com criminosos a soltura de refém em shopping de Praia Grande

Reprodução

“Felizmente, graças à eficiência do sistema e protocolos de segurança adotados pelo shopping e o trabalho em conjunto com as autoridades policiais, o plano de assalto foi frustrado, sem feridos, com a prisão dos três envolvidos”, informou o shopping.

A administração do Litoral Plaza Shopping disse ainda que lamenta profundamente o episódio e o transtorno causado pelos assaltantes aos clientes, lojistas e colaboradores e reforça seu comprometimento com a segurança dos frequentadores.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Ufficio Stampa