Mãe de feto encontrado em sacola, em Itabaianinha, é identificada

Segundo a polícia, a apuração deve esclarecer se o caso se trata de um aborto espontâneo, ou provocado. Polícia Civil em Sergipe

A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (31), que deu início às investigações sobre o caso em que um feto foi encontrado em uma sacola plástica na Rua Mário Leite, no Bairro Guilherme Campos, em Itabaianinha.

Segundo a polícia, a mãe do feto encontrado já foi identificada. A apuração deve esclarecer se o caso se trata de um aborto espontâneo, ou provocado.

O feto, que aparentava ser do sexo masculino, foi encontrado por um cachorro que achou a sacola e chamou a atenção de populares.

