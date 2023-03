Mãe de jogadora potiguar de futsal internada em SC consegue doações para acompanhar filha no hospital: ‘grata a quem fez a ação solidária’

Camila Silva, de 21 anos, está internada em estado grave no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Família alega que unidade não tem atualizado o quadro de saúde dela. Camila foi internada em um hospital de Chapecó

A família da jogadora potiguar de futebol e futsal Camila Silva, internada em estado grave em um hospital em Chapecó, em Santa Catarina, conseguiu as doações financeiras necessárias para que a mãe pudesse viajar de Natal e acompanhar o tratamento da filha de perto na cidade catarinense. Ela viajou nesta quarta-feira (29).

A família abriu um campanha para arrecadar doações por não conseguir atualizações sobre o quadro de saúde da jovem de 21 anos. Aos familiares, o Hospital Regional do Oeste disse que não passa informações por telefone por conta da Lei Geral de Proteção aos Dados.

“Sou mãe, dói muito eu estar aqui e ela estar ali, longe, sem saber de nada, porque os médicos não me dizem nada. Minha filha ligou e desligaram o telefone na cara da minha filha. Então, sou muito grata a quem fez a ação solidária. Peço a Deus que abençoe essas pessoas”, disse a mãe de Camila, Maria Cristina da Silva.

“Minha família não tem recursos, mas estou tendo um apoio… R$ 5 e R$ 10 já ajuda. Eu sei que eu vou. Quando vou voltar, só Deus sabe. Só sei que eu vou para ficar perto da minha filha”, contou ela.

A família segue com uma campanha de financiamento coletivo aberta (clique AQUI), recebendo ajuda para custear a ida e permanência da mãe de Camila em Chapecó. A ajuda também pode ser feita através de PIX (veja detalhes na imagem no fim da matéria).

Em atualização à reportagem da Inter TV Cabugi nesta quarta, o Hospital Regional do Oeste informou que o quadro de Camila é estável e que ela está internada na UTI com uma pneumonia asmática. O hospital disse ainda que tem repassado informações a uma pessoa de Chapecó que se apresentou como responsável legal por Camila.

O primeiro técnico de Camila em Natal, no bairro das Rocas, na Zona Leste, Neto Ramos, lamentou a situação e disse acreditar que a jogadora vai se recuperar da doença. Ele disse que se sente como pai das atletas que já treinou, como Camila.

“A camila sempre foi uma grande atleta, grande jogadora, com muito potencial, boa estatura. No futsal, era uma grande pivô. Passou por mais de um clube de futsal. Jogou também na Chapecoense de atacante. Era uma garota de grande futuro pro futebol e pro futsal”, disse.

“A gente fica com muita tristeza. A Camila chegou pra gente muito novinha, a gente conseguiu dar bolsa de 100% numa escola, conseguimos uma parceria, e a gente se sente meio pai dessas meninas. A gente está muito triste com a situação, mas a gente tem fé em Deus que vai dar tudo certo”.

Camila saiu do Rio Grande do Norte em 2021 para seguir a carreira como jogadora de futebol e futsal em Santa Catarina, onde atuou na Chapecoense (futebol de campo), Associação Female Futsal e Pato Branco (futsal). Atualmente, ela está sem clube.

