Mãe de menina morta atingida por árvore em Campinas dá relato emocionante, e foto inédita mostra criança pouco antes da tragédia

Em entrevista exclusiva à EPTV, Gislene Silva Tibúrcio Fermino detalhou momentos que antecederam morte de Isabela, de 7 anos, no dia 24 de janeiro. Vinte dias após o caso, metrópole mantém Lagoa do Taquaral e mais 14 parques fechados. Pais de menina morta por árvore em parque de Campinas dão detalhes sobre a tragédia

Vinte dias depois da morte de Isabela Fermino, de 7 anos, que foi atingida por um eucalipto na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), a mãe dela, Gislene Silva Tibúrcio Fermino, falou pela primeira vez sobre a tragédia. Em entrevista exclusiva à EPTV, afiliada da TV Globo, Gislene detalhou os momentos que antecederam e sucederam a queda da árvore no último dia 24 de janeiro.

Dois dias após o caso, o pai da menina, Sergio Fermino, já havia conversado com o g1. À época, ele questionou a fiscalização realizada pela prefeitura, contou sobre as dificuldades da família, agradeceu as manifestações de carinho e se emocionou ao lembrar de momentos ao lado da única filha.

Na manhã daquela terça-feira, a família saiu para fazer um piquenique na Lagoa em comemoração ao aniversário de uma prima de Isabela.

“Nós iríamos fazer esse piquenique na Pedreira do Chapadão, só que no dia anterior, saiu a notícia de que tinha sido fechada por tempo indeterminado porque tinha tido queda de pedra”, diz Gislene.

“Chegamos lá [na Lagoa do Taquaral], foi só o tempo assim, uns dez minutos… tinha comprado salgadinho, docinhos, bolinho, a gente sentou próximo ao eucalipto e enfeitou toda a mesinha. Tinha quatro crianças: minha filha, a prima e duas amigas da prima”, conta a mãe da menina.

Isabela estava em um piquenique em comemoração ao aniversário da prima quando foi atingida por árvore

Reprodução/EPTV

Fotos disponibilizadas pela família à reportagem mostram as crianças brincando durante o piquenique. Gislene lembra que, quando as meninas pararam para comer e beber, ela começou a ouvir os estalos da árvore caindo.

“Minha filha falou: ‘quero só um copo de água’. Entreguei para ela a água, e ela veio meio para trás. No que eu acabei de entregar a água para ela, escutei uns estalos muito fortes e já identifiquei que eram daquela árvore”, lembra.

“Nisso, eu falei: ‘a árvore vai cair’. Eu, naquele desespero, que foi meu instinto de sobrevivência, na hora eu nem olhei para nada, só vi a Manu [prima da Isabela] do meu lado, grudei no braço da Manu, e a Manu olhando para trás, eu puxando e correndo e correndo. Foi um barulho muito alto, você não sabe se está correndo para o lugar certo.”

Isabela com prima e amigas brincando em piquenique antes de tragédia na Lagoa do Taquaral

Reprodução/EPTV

Filha debaixo da árvore

Depois de escapar do eucalipto, Gislene começou a procurar pela filha e se deparou com ela sob a árvore.

“Na hora em que cessou o barulho, na hora em que eu sabia que a árvore tinha caído, eu olhei para trás. Daí, comecei a chamar minha filha, comecei a gritar: Isabela, Isabela’. Pensando: ‘ela deve estar do outro lado da árvore’.”

“Quando menos, olho para lá, vejo ela debaixo da árvore. Daí passou a enfermeira, a enfermeira começou a fazer a massagem cardíaca nela e tentava sentir [sinais vitais], e eu olhava e percebia que ela não estava sentindo nada.”

Sergio e Gislene Fermino, pais de Isabela

Reprodução/EPTV

Poemas de Isabela

Segundo a mãe, Isabela tinha o hábito de escrever poemas e se entusiasmou quando a mãe a prometeu que publicaria os textos.

“Não quero que nenhuma mãe passe pelo que estou passando, de perder a minha única filha. Ela tinha um caderno com 21 poemas que ela escrevia. Falava para ela: ‘filha, se você continuar escrevendo, mamãe vai dar um jeito de publicar isso para você’. E ela se empolgava e cada vez escrevia. Quero cumprir essa promessa que fiz para ela.”

Isabela havia organizado metas para 2023

Reprodução/EPTV

Parques abertos e fechados

Campinas confirmou na tarde de sexta-feira (10) que manterá 15 parques e bosques fechados pela terceira semana e que a data para reavaliação de cada um ainda está indefinida. Por outro lado, nove áreas permanecem abertas ao público. Veja mais abaixo a lista.

Os locais estão fechados desde 24 de janeiro, quando Isabela morreu. No acidente, uma jovem de 27 anos também ficou gravemente ferida e precisou permanecer internada por dez dias antes de receber alta médica.

De acordo com a administração, os parques que estão abertos “não oferecem riscos aos usuários e pelas características de vegetação que possuem”. Já os fechados continuam sob avaliação.

‘Bloqueios’ no Taquaral e mudança no Centro

Nesta semana, a prefeitura reforçou os “bloqueios preventivos” no entorno da Lagoa do Taquaral, na altura da Avenida Heitor Penteado, para isolamento da área onde ocorrem poda e extração de eucaliptos. A medida foi adotada um dia após um galho cair no serviço e destruir uma cerca da área.

Este incidente ocorreu na região interditada para tráfego de pessoas e carros após recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ao governo municipal.

Nesta semana, uma operação extraiu 27 árvores em trechos das avenidas Abolição e Glicério e mudou a imagem do Centro: o verde deu lugar a um corredor de concreto. A prefeitura diz que o canteiro era incompatível com o tamanho das árvores, sem espaço para raízes, o que eleva o risco de quedas.

Equipes durante manutenção de alambrado destruído por parte de eucalipto no Taquaral

Giuliano Tamura/EPTV

Áreas abertas

Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo) – Parque Jambeiro;

Parque Ecológico Benevenutto Tilli – Jardim São Domingos;

Praça da Juventude Alessandro Monare – DIC 5;

Parque Linear do Capivari – Jardim Capivari;

Bosque Ferdinando Tilli – Parque Valença;

Bosque dos Cambarás – DIC 5;

Parque Dom Bosco – Vida Nova;

Bosque da Mata – Parque São Jorge;

Bosque Santa Bárbara – Parque Santa Bárbara.

Locais fechados

Lagoa do Taquaral;

Bosque dos Jequitibás – Bosque;

Lago do Café;

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim – Vila Brandina;

Parque dos Guarantãs – Jardim Nova Europa;

Bosque Ythzak Rabin – Jardim Madalena;

Bosque Chico Mendes – Parque São Quirino;

Bosque São José (Praça Francisco Vivaldi) – Vila Lemos;

Bosque Augusto Ruschi – DIC1;

Bosque dos Italianos (Praça Samuel Wainer) – Guanabara;

Bosque dos Alemães (Praça João Lech Júnior) – Guanabara;

Parques das Águas – Parque Jambeiro;

Parque Luciano Valle – Vila União;

Pedreira do Chapadão (Praça Ulysses Guimarães) – Jardim Chapadão;

Bosque dos Artistas – Swift;

Parque Hermógenes Leitão de Freitas Filho – Barão Geraldo.

Vito Califano